المدرب منذر الكبير: النادي الافريقي يبحث عن تحقيق الفوز دون سواه" "

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قال منذر الكبير مدرب النادي الافريقي، اليوم السبت، أنّ فريقه سيخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ضد فريق أكاديميكا لوبيتو الأنغولي باحثا عن الفوز دون سواه.



وأوضح خلال لقاء اعلامي عقد بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس، أنّ النادي الافريقي سيكون أمام حتمية الفوز من أجل بلوغ الدور ربع النهائي، داعيا في ذلك جماهير الأبيض والأحمر لمساندة فريقها بكثافة.

وأشار الى أنّ جميع اللاعبين واعون جيدا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وسيجارون اللقاء بعزيمة كبيرة من أجل اقتلاع ورقة الترشح للدور ربع النهائي، مبرزا أنّ مباراة الغد لن تكون بالسهلة كما يتوقع الكثيرين.



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ونبّه منذر الكبير من خطورة استسهال المنافس، الذي تكبّد خمس هزائم متتالية في منافسات المجموعة الثالثة، لافتا النظر أنّ فريق أكاديمكا لوبيتو الأنغولي يعد فريقا محترما وقد تعزز رصيده في الفترة الماضية بلاعبين جدد كان لهم دور هام في تحسن آداء الفريق في مبارياته الأخيرة.

وأفاد أنّ هزيمة النادي الافريقي الأحد الماضي أمام "دريمز آف سي الغاني " كان لها أثر كبير على كافة المجموعة التي كانت تمني النفس في ضمان ورقة الترشح منذ الجولة الخامسة، مشدّدا أنّ فريقه يستحق العبور الى الدور ربع النهائي عن المردود و المجهود الذي بذله طيلة مشواره في دور المجموعات.

وكشف أنّ تشكيلة النادي الافريقي سيغيب عنها بعض اللاعبين بسبب الاصابة، على غرار محمد علي الحمروني و غيث الزعلوني و آدم الطاوس و رامي البدوي، مبينا في هذا الصدد أنّ البدائل متوفرة و أنّ جميع العناصر ستكسب التحدي وستكون في مستوى تطلعات جمهور النادي الافريقي.



من جهته، أعرب اللاعب بسام الصرافي أنّه وزملاءه على أتمّ الاستعداد لمباراة الغد، منوها الى أنّ المواجهة ستكون مصيرية ولا بديل عن تحقيق النقاط الثلاثة من أجل كسب رهان التأهل للدور ربع النهائي.

وأوضح أنّه و زملاءه في الفريق سيكونون في مستوى الحدث رغم عامل الضغط المسلّط اثر هزيمتهم في الجولة الخامسة أمام دريمز آف سي الغاني بنتيجة هدف دون رد.

وقال أنّ النادي الافريقي سيسعى الى تحقيق الموازنة بين الآداء و النتيجة، حاثا جماهير الأبيض والأحمر على القدوم بكثافة وتشيع فريقها بدون توقف طيلة التسعين دقيقة.



يذكر أنّ مباراة النادي الافريقي و ضيفه أكاديميكا لوبيتو الأنغولي ستقام غدا الأحد على ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بادارة الحكم الايفواري كلامون فرونكلان.