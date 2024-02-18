مسرحية "كدمات الروح" لنبيل دغسن في سلسلة عروض أيام 22 و23 و24 فيفري

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يستضيف فضاء التياترو بالعاصمة أيام 22 و23 و24 فيفري الحالي مسرحية "كدمات الروح" إخراج نبيل دغسن وذلك بداية من السابعة والنصف مساء.

هذا العمل هو من إنتاج La Relève Bariolée ويؤدي أدواره كل من نبيل دغسن وليا ميسلي وسيدي كامارا وغيوم كاريتاس.



"كدمات الروح" التي يستغرق عرضها على خشبة المسرح 60 دقيقة، تروي قصة شرطيّ شاب ينتحر، وتتلقى فرقة مسرحية طلب كتابة عمل مسرحي يدور حول هذه الحادثة لتكريم الشرطي.



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ولئن يبدو للوهلة الأولى خلق عمل مسرحي حول هذا التكريم بديهيا، فإنه يتحول إلى أمر فوضوي! فالكلّ يريد إدانة شكل مختلف من أشكال العنف. الشباب ؟ المتعصبون؟ معاداة السامية؟ السلطة ؟ علماء البيئة؟ المتطرفون ؟



ووفق القائمين على هذا العمل الجديد فهي مسرحية توظف "العنف" لتسائل علاقتنا به. فهو "عمل يتناول العلاقة بين الحرية والسلطة والعنف، سواء أكان شرعياً أم غير شرعي".



يقول نبيل دغسن : "في نظري، هناك حاجة ملحة وبديهية لطرح السؤال حول العنف المشروع وغير المشروع، حيث لا يمر يوم دون أن تؤثر هذه المسألة على روابط الثقة والقناعات التي نحملها تجاه عصرنا هذا". ويضيف أن العمل مستلهم من مجموعة من المقابلات الصحفية، وشهادات ضباط شرطة وضحايا، ومختلف المقالات والحوارات بالإذاعات والوسائل الإعلامية التلفزيونية. هي سلسلة من المقاطع في حياة ما، مترابطة ومستقلة عن بعضها البعض في نفس الوقت."





