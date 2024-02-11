دورة تونس المفتوحة للجيدو - تونس في المركز الثاني بثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية وتسع برونزيات

انهى المنتخب التونسي للجيدو مشاركته في دورة تونس الدولية المفتوحة في المركز الثاني برصيد ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية وتسع برونزيات خلف المنتخب الجزائري الذي تحصل على 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و7 ميداليات برونزية.
وتحققت الميداليات الذهبية التونسية بواسطة كل من اميمية البديوي في وزن - 48 كلغ وشيماء السيداوي (-57 كلغ) وسارة المزوغي (-78 كلغ).
وتحققت الميداليات الذهبية التونسية بواسطة كل من اميمية البديوي في وزن - 48 كلغ وشيماء السيداوي (-57 كلغ) وسارة المزوغي (-78 كلغ).
وفازت اريج عقاب بالميدالية الفضية الوحيدة في وزن - 78 كلغ.
اما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب كل من: فرج الذويبي (-60 كلغ) وعزيز الحربي (-66 كلغ) ووهيب حديوش (+ 100 كلغ) ورحمة الطيبي (-52 كلغ) ومريم جمور (-57 كلغ) ومروى الشامخي (-57 كلغ) وانس الرمضاني (-63 كلغ) ومرام جمور (-70 كلغ) وزينب الطرودي (+ 78 كلغ).
وفي ما يلي الترتيب النهائي لهذه الدورة التي اقيمت يومي 10 و11 فيفري الجاري بمشاركة 198 مصارعا ومصارعة من 35 دولة:
البلد ذهبية فضية برونزية
1- الجزائر 3 2 7
2- تونس 3 1 9
3- الولايات المتحدة الامريكية 2 1 0
4- كازاخستان 2 0 1
5- هولندا 1 1 0
6- بريطانيا 1 0 1
7- كندا 1 0 0
8- المغرب 0 3 1
...
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282001