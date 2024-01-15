نابل: نقص التزود بقوارير الغاز المنزلي ومصالح التجارة تؤكد تحسن عملية التزويد خلال الأيام القليلة القادمة

تشهد عديد المناطق من ولاية نابل للأسبوع الثاني على التوالي، نقصا كبيرا في التزود بقوارير الغاز المنزلي، وهو ما أثار استياء عدد من المواطنين خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة وارتفاع نسق الطلب بالمناطق والمعتمديات غير المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي



وأرجع المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، في تصريح لصحفية (وات) هذا النقص المسجل، الى تأخر وصول شحنة من مادة الغاز الخاص بالشركة التي تزود معتمديات شمال الولاية ومنها منزل تميم وقليبية والهوارية وحمام الغزاز، مضيفا انه سيتم تفادي النقص في غضون الأسبوع الجاري وعودة عملية التزويد بنسق تدريجي خلال الايام القليلة القادمة

وفي سياق أخر، أشار الى الانطلاق نهاية الأسبوع الفارط في توزيع كمية استثنائية تقدر ب147 طنا من السكر المدعم الموجه للاستهلاك العائلي، حيث تم توزيع 62 طنا ليتم استكمال توزيع بقية الكمية المخصصة للجهة تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة التي خصصت فريق مراقبة لمتابعة عملية التوزيع التي تشمل بالخصوص الاحياء الشعبية والمناطق الريفية لتأمين عملية التزويد بالمواد الأساسية وتعديل مستوياتها



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وأضاف الخلفاوي، انه تم تخصيص 17640 لترا من مادة زيت الزيتون المعلب لولاية نابل، وسيتم خلال الأسبوع الجاري الانطلاق في عملية التوزيع، موضحا انه تم تحديد سعر اللتر الواحد ب15 دينارا ، والذي سيكون متوفرا بالمساحات التجارية الكبرى وكذلك لدى تجار الجملة وتجار التفصيل.



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