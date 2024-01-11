مفوضية الاتّحاد الأوروبي تعرب في لقاء مع وزير الفلاحة عن مواصلة توفير الدّعم الفنّي لتونس في قطاع المياه

أعرب وفد عن مفوضية الاتّحاد الأوروبي، خلال جلسة عمل انتظمت، الخميس بتونس، مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، عن استعداد الاتّحاد لمواصلة دعم التّعاون المشترك مع تونس، من خلال توفير المساندة الفنيّة الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة في قطاع المياه.



واتفق بلعاتي، مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي يترأسه سفير الاتّحاد الأوروبي، ماركوس كورنارو، وسفير بلجيكيا، فرانسوا ديمون، على برمجة لقاء عمل بين الطرفين خلال الأسبوع القادم لوضع خارطة طريق بغاية تفعيل المشاريع المبرمجة وتنفيذها في أحسن الآجال، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.





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وثمّن ممثلو مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال هذه الجلسة المخصصة لتدارس التحدّيات الإقليمية المشتركة المتعلقة بالتغيرات المناخية وتداعياتها على الأمن الغذائي، مستوى التعاون القائم بين الجانبين في عدّة قطاعات على غرار الصيد البحري والفلاحة البيولوجيّة والسياحة الايكولوجيّة، وأشادوا بالتجربة البحثية في مجال معالجة المياه بالمعهد العالي للعلوم الفلاحيّة بشطّ مريم.



وأكد الوزير أنّ انعكاسات التغيرات المناخية ستتفاقم في أفق 2040 حسب الدّراسات العلميّة جرّاء انبعاثات غاز الكربون الصادر من البلدان المصنّعة، داعيا مفوضية الاتّحاد الأوروبي الى تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين بما يخدم مصلحة الجميع على عدّة مستويات.



وأبرز بلعاتي أن التغيرات المناخية قد أثرت سلبا على تونس خاصة على مستوى تراجع التساقطات والأمن الغذائي. وأشار الى وضع الوزارة لاستراتيجيات وتوجهات على المديين القصير والمتوسط لدعم قطاع المياه وحوكمته قصد مواجهة تزايد الطلب على مياه الشّرب والرّيّ في ظل الشّحّ المائي.