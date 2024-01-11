بورصة تونس تستعيد نسقها الإيجابي مع إقفال حصة الخميس

استعادت بورصة الاوراق المالي بتونس نسقها الإيجابي، مع إقفال حصة الخميس، بعد الخسائر التي تكبدتها لسبع حصص متتالية، وارتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 1ر0 بالمائة عند النقطة 1ر8434 وسط حجم تبادل جملي ضئيل ناهز 2 مليون دينار (م د)، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".



وتصدّر سهم شركة "مشغل الأثاث" قائمة الارتفاعات بنسبة 9ر5 بالمائة ليبلغ سعره 700ر4 د، تلاه سهم شركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل"، الذي تطور بنحو 5ر4 بالمائة (800ر15 د) وسط حجم تبادل محتشم بلغ 23 ألف دينار.





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وتقلص، في المقابل، سهم "سالكوم" بنسبة 2ر3 بالمائة (500ر1 د)، كما تراجعت قيمة سهم اسمنت قرطاج بنسبة 2 بالمائة (930ر1 د).



وأضفى سهم بنك التجاري حركية على السوق مستقطبا 20 بالمائة من حجم التبادل الجملي، اي ما يعادل 395 ألف دينار، وارتفع سعره بنسبة 4ر1 بالمائة (100ر44 د).