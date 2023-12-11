تطاوين: توزيع تجهيزات ومعدات لمشاريع خاصة ب42 امراة بحوالي 200 الف دينار في اطار برنامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة

انتفعت اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للاسرة وفي اطار مقاربة التمكين الاقتصادي التي اطلقتها وزارة الاشراف، 34 اسرة بمساعدات عينية تمثلت في تجهيزات ومتطلبات احداث مشاريع فردية منتجة في مجالات تربية النحل والدواجن والتجارة وصناعة الخبز التقليدي والخياطة وتقديم الخدمات المكتبية والادارية، ومن المنتظر اضافة 8 منتفحات اخريات قريبا بكلفة جملة بلغت حوالي 200 الف دينار، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للمندوبية الجهوية للاسرة والطفولة وكبار السن محسن الرحال، في تصريح لصحفي "وات" بالجهة



واكد الرحال ان المراة في تطاوين، قادرة على النجاح في عديد المجالات، من ذلك تتويج عدد من المنتفعات سابقا بهذا المشروع وحصولهن على جوائز وطنية ذهبية وفضية، واضاف ان المنتفعات من المشروع، من ضعيفات الحال والمعوزات والمنقطعات عن التعليم، والمسؤولات عن اعالة اسرهن، بهدف النهوض بمستوى معيشتهن داخل محيطهن المحلي، وبين ان مئات من النساء انتفعن بمختلف البرامج الداعمة للجانب الاقتصادي للمراة في الجهة وان ما بين 500 و 600 امراة تنتظرن دورهن في هذا المجال لرغبتهن في الانتصاب لحسابهن الخاص.

وتحدثت المنتفعة فاطمة عزالدين من ذهيبة لصحفي "وات" عن حصولها على مختلف التجهيزات وحاجياتها لمشروعها في تربية النحل بالمنطقة، وقالت انها تلقت تكوينا في هذا المجال وابدت حرصها على تطوير مشروعها ومزيد الانتاج الذي تسوقه في الجهة لا سيما وان البيئة التي تعيش فيها تؤهلها لتعاطي هذا النشاط.



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اما المنتفعة بسمة الفيتوري المتحصلة على شهادة عليا، فقد استفادت بمكونات مكتب للخدمات الاعلامية بمدينة تطاوين، وقالت ان وضعها لا يسمح بالانطلاق سريعا في المشروع، لانها تفتقد للمواد الاستهلاكية على غرار الاوراق، فضلا عن تهيئة مكتبها.

وقالت المنتفعة زهرة الطنفوري ان هذه اللفتة، ستمكنها من بعث مشروعها المتخصص في تربية الدجاج المحلي، حيث منحت الة لتفقيس البيض بتوابعها وكيسا من العلف المركز، واعربت عن عزمها على الانتاج والاعتماد على الذات من خلال هذا المشروع.

وكان مقر ولاية تطاوين احتضن قبل ذلك حفلا باشراف والي الجهة الذي سلم المنتفعات ببرنامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة لسنة 2023 وعددا من الحرفيات والمجامع النسائية والمتوجات، جوائز وطنية بهذه المناسبة