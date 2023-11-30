المجيدي: مطار تونس قرطاج الدولي يتطلع الى استقبال اكثر من 7 مليون مسافر خلال 2024 ويحتاج الى اجراءات تطوير عاجلة

قال وزير النقل ربيع المجيدي، ان مطار تونس قرطاج يتطلع الى استقبال 7 مليون و 100 الف مسافر سنة 2024 لكن العملية ستؤدي الى تسجيل ازدحام مما يتطلب تدخلات عاجلة من بينها احداث محطة جديدة.



وأضاف المجيدي، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة النقل، ان طاقة استيعاب مطار تونس قرطاج القصوى تقارب 5 ملايين مسافر ويتوقع المطار استقبال قرابة 6 ملايين و 600 الف مسافر خلال سنة 2023





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واقر المجيدي، في سياق متصل، بالصعوبات التي يواجهها مطار تونس قرطاج في استقبال المسافرين ومرافقيهم والتي تخلق لديهم انطباعا بوجود مشاكل على مستوى المطار.



وشدد على اهمية التدخل العاجل عبر برامج استثمارية لتوسعة مطار تونس قرطاج عبر تشييد محطة جديدة من جهة وتهيئة المطار من جهة اخرى



واكد على ضرورة التفكير، في احداث مطار جديد ذو مواصفات عالمية ، بما في ذلك عمليات الشحن بما يجعل تونس منطقة عبور جوي خلال السنوات المقلبة.



ولاحظ ان وجود 9 مطارات في تونس ولكنها غير مستغلة بشكل كامل وان الخطوط التونسية لا يمكنها تشغيل رحلات غير مجدية خاصة وانها تحصل على منحة دعم في حدود 10 مليون دينار لتعويض الفارق بين الكلفة الفعلية والمبلغ الذي يدفعه المسافر. واقر المجيدي، في سياق متصل، بالصعوبات التي يواجهها مطار تونس قرطاج في استقبال المسافرين ومرافقيهم والتي تخلق لديهم انطباعا بوجود مشاكل على مستوى المطار.وشدد على اهمية التدخل العاجل عبر برامج استثمارية لتوسعة مطار تونس قرطاج عبر تشييد محطة جديدة من جهة وتهيئة المطار من جهة اخرىواكد على ضرورة التفكير، في احداث مطار جديد ذو مواصفات عالمية ، بما في ذلك عمليات الشحن بما يجعل تونس منطقة عبور جوي خلال السنوات المقلبة.ولاحظ ان وجود 9 مطارات في تونس ولكنها غير مستغلة بشكل كامل وان الخطوط التونسية لا يمكنها تشغيل رحلات غير مجدية خاصة وانها تحصل على منحة دعم في حدود 10 مليون دينار لتعويض الفارق بين الكلفة الفعلية والمبلغ الذي يدفعه المسافر.