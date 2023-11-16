بنزرت: برنامج "صامدة" يمكن 8 منتفعات من بعث مشاريعهن بكلفة مالية إجمالية تفوق 105 الاف دينار

صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بالبرنامج الوطني " صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، في إجتماعها الدوري الملتئم اليوم الخميس، بمقر الولاية، على تمكين 8 منتفعات لبعث موارد رزق بكلفة إجمالية تفوق 105 الاف دينار، وتأجيل النظر في 3 ملفات، خلال الاجتماع الدوري المقبل للجنة، وذلك إلى حين إتمام بعض الاجراءات القانونية الواجبة.



وبين المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، بالمناسبة، ان هذه المنح المرصودة، ستساعد المنتفعات على الاندماج بايسر السبل، وافضلها في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة والحياة العامة وبالأخص اعالة اسرهن وابنائهن.





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وتتراوح المبالغ المرصودة لبعث موارد رزق بين 6 الاف و20 الف دينار، وتراوح المستوى التعليمي للمنتفعات بين مستوى الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية، وشمل تخصصهن عديد المجالات على غرار الاتصال والاعلامية والانقليزية ومجال الخياطة والملابس الجاهزة والطبخ والمكتبية.



يشار الى ان البرنامج الوطني "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، هو الأول من نوعه وطنيّا وعربيّا، ويقدّم موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف لتمكينهنّ اقتصاديّا، من خلال توفير التأهيل المهنيّ والتجهيزات اللازمة لبعث مشاريعهنّ، وتتراوح قيمة التمويل في اطار الرنامج عموما بين 5 آلاف و20 ألف دينار حسب قيمة المشروع.



وتم الإعلان عن إنطلاق البرنامج يوم 7 مارس الفارط من قبل وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، وهو من البرامج الوطنية الهادفة الى دعم تشغيليّة النّساء ضحايا العنف وتمكينهن من مصعد اجتماعيّ يساعد على إدماجهنّ في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة، ومساعدتهنّ على الخروج من ضيق دوائر الضّعف والضّغط والهشاشة والعنف .