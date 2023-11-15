السينما التونسية تشارك في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي بثلاثة أعمال

تشارك السينما التونسية في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تقام فعالياته من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023 تحت شعار "قصتك...بمهرجانك" بمدينة جدة السعودية، بثلاثة أعمال سينمائية في أقسام مختلفة.



وتتمثل الاعمال التونسية المشاركة في فيلم "وراء الجبال" لمحمد بن عطية وفيلم "بنات ألفة" لكوثر بن هنية وفيلم "إلى ابني" لظافر العابدين الذي يسجل حضوره في المهرجان أيضا كممثل رئيسي في الفليم المصري "أنف وثلاث عيون" ويعد هذا الفيلم نسخة جديدة من فيلم يحمل العنوان نفسه سنة 1972 وسيتم تقديمه بطرح جديد معاصر لرواية الأديب المصري الراحل إحسان عبد القدوس.





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ويعرض المهرجان أكثر من 140 فيلما من مختلف الأصناف، منها 36 فيلماً طويلاً وقصيراً من السعودية، و11 فيلماً ضمن قسم "روائع عربية"، و17 فيلماً ما بين الروائي والوثائقي والتحريك من آسيا وإفريقيا والعالم العربي، في مسابقة البحر الأحمر.



ويتنافس فيلم "وارء الجبال" في المسابقة الدولية الخاصة بالأفلام الطويلة التي يترأس لجنة تحكيمها السينمائي الاسترالي الكبير باز لورمان، ويروي الفيلم رحلة "رفيق" (الممثل مجد مستورة) الذي خرج من السجن بعد أن قضى أربع سنوات وراء القضبان ولا يجد بعد خروجه عدة خيارات سوى مرافقة ابنه في رحلة استكشافية لعالم ما وراء الجبال.



ويعتبر هذا الفيلم وهو من إنتاج مشترك (تونسي، بلجيكي، فرنسي، إيطالي، سعودي، قطري)، الروائي الطويل الثالث في رصيد محمد بن عطية بعد فيلمه "نحبك هادي" (2016) و"ولدي" (2018).



أما فيلم "كواليس" من إخراج عفاف بن محمود وخليل بن كيران فسيمثل السينما المغربية في مهرجان البحر الأحمر.



ويشارك الممثل التونسي ظافر العابدين في المهرجان بفيلمه "إلى ابني" في قسم "عروض خاصة"، ويطرح هذا الفيلم االروائي الثاني الطويل في رصيد ظافر العابدين وهو من إنتاج سعودي وإماراتي، قصة عودة أب سعودي وابنه الى السعودية بعد عيشهم لفترة طويلة خارج البلاد انتهت بحادث اليم.

والى جانب حضوره كمخرج في المهرجان، يسجل ظافر العابدين حضوره كممثل رئيسي في الفيلم المصري "أنف وثلاث عيون" من إخراج أمير رمسيس.



أما فيلم "بنات ألفة" لكوثر بن هنية الذي تم اختياره لتمثيل السينما التونسية في جائزة الاوسكار لأفضل فيلم عالمي 2024، فسيم عرضه ضمن قسم "روائع عربية"، ويروي هذا العمل السينمائي الذي تم تقديم عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية في الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي، بنمط سينمائي يجمع بين الروائي والوثائقي قصة "ألفة" أم لأربع بنات من بينهن غفران ورحمة اللتين التحقتا بتنظيم "داعش" في ليبيا، و"بنات ألفة" هو قصة حقيقية تحمل رسائل تحرك السواكن الانسانية.