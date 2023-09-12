القصرين : رصد 270 ألف دينار بعنوان سنة 2023 لإحداث 10 مشاريع في المهن والحرف ضمن برنامج التمكين الإقتصادي

رصدت وزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان سنة 2023 ، في إطار برنامج التمكين الإقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الإجتماعي، إعتمادا ماليا قيمته 270 ألف دينار في شكل تجهيزات لإحداث 10 مشاريع بولاية القصرين في المهن والحرف، منهم 5 مشاريع بصدد الإنجاز و5 مشاريع مبرمجين خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية، وفق رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية المكلف ببرنامج التمكين الإقتصادي بالادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المولدي الدربالي.



وأوضح الدربالي في تصريح اعلامي أن برنامج التمكين الإقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الإجتماعي، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، الذي انطلق سنة 2020، مكّن من إحداث 9 مشاريع بقيمة 330 ألف دينار بعنوان سنة 2022 في عدة مجالات ( كراء لوازم البناء ، الخياطة، مطاعم ، فضاء عمل مشترك يقدم خدمات إعلامية وأنترنات ، الأكلة الخفيفة ، صنع الحلويات والمرطبات ...)، كما مكّن سنة 2021 من إحداث 8 مشاريع بقيمة 300 ألف دينار ومن إحداث 4 مشاريع بقيمة جملية تقدر ب65 ألف دينار بعنوان سنة 2020 .





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ولفت ذات المصدر، إلى أن جميع المشاريع المذكورة تحضى بمتابعة دورية ومرافقة، وقد تلقى المنتفعون بها دورات تكوينية في فضاء المبادرة بالجهة، حول إدارة المشاريع وكيفية هيكلتها، علما وأنه يتم بعد مضي 3 سنوات عن بعث هذه المشاريع وبعد التأكد من نجاحها وديمومتها، سحب منحة المعوزين من أصحابها بصفة تدريبية.



وبين الدربالي في سياق متصل أن 3 مشاريع بالجهة محدثة ضمن برنامج التمكين الإقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الإجتماعي وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، تم دعمهم بتجهيزات إضافية نظرا لحاجة مشاريعهم لذلك في سبيل ضمان ديمومتها، مؤكدا أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تحسين الدخل العائلي للمنتفعين منه وفي ضمان حقهم في الصحة والتعليم وتحسين مساكنهم وادماجهم في الدورة الإقتصادية، وكانت بديلا عن المساعدات الاجتماعية ( منحة العائلات المعوزة المقدرة ب200 دينار شهريا )، التي لا تلبي في غالب الأحيان احتياجاتهم المتعددة وهو الهدف الذي يرمي اليه برنامج التمكين الإقتصادي، وفق قوله .



وذكر المتحدث بالمناسبة أن من أهم شروط الانتفاع ببرنامج التمكين الإقتصادي، أن يكون المستفيد متمتعا ببرنامج الأمان الإجتماعي بصفته رئيس عائلة أو أحد أفرادها، وأن يكون مصنفا ضمن العائلات محدودة الدخل، أو أن يكون شخصا معوقا قادرا على العمل حاملا لبطاقة إعاقة سارية المفعول، وأن يكون عمر المترشح اقل من 18 سنة من تاريخ إيداع مطلبه، واكد ضرورة أن تتوفر في المترشح جملة من الشروط الأخرى أهمها توفر مهارات ومعارف متعلقة بادارة المشروع وهي عادة ما تكون مثبتة بشهائد سواء شهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة جامعية أو شهادة من التكوين المهني أو غيره.



وأوضح الدربالي أن أولوية الانتفاع ببرنامج التمكين الإقتصادي تعطى لأصحاب الشهائد العليا من العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل وأيضا للأشخاص ذوي الاعاقة وكذلك للنساء ربات الأسر مثل المطلقات والأرامل والأمهات العازبات وزوجات المساجين



واشار إلى أن قيمة المشاريع المسندة تكون في شكل تجهيزات وليس في شكل رأس مال، تصل إلى حدود 50 ألف دينار كحد أقصى بالنسبة للمشاريع الفردية التي يكون فيها المترشح فردا واحدا من العائلة، كما يمكن أن تصل إلى 75 ألف دينار بالنسبة للمشاريع الجماعية التي تشترك فيها عائلات محدودة الدخل ومعوزة، إضافة إلى إمكانية إسناد رأس مال متداول قد تصل قيمته إلى 10 بالمائة من قيمة التمويل في إطار كامل البرنامج .