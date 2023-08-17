المنستير: باليه من صربيا ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان سيدي سالم ببني حسان

تتواصل فعاليات الدورة 36 لمهرجان سيدي سالم ببني حسان التي تنظمها جمعية مهرجان سيدي سالم ببني حسان من 12 إلى 23 أوت الجاري.

وتقام الدورة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية، وبلدية بني حسان والمجلس الجهوي وفق ما أفاد وات اليوم مدير المهرجان مروان الغزي.



ويكون جمهور هذا المهرجان على موعد غدا مع مسرحية "درابو" للمسرحي جعفر القاسمي، ويوم 20 أوت مع باليه صربي في إطار التعاون التونسي الصربي. ويؤثث فيصل الحذيري سهرة 21 أوت الجاري بمسرحية "مبروكة السيدة الأولى" في حين يكون الشباب على موعد في سهرة 22 أوت مع الراب وجنجون على أن يختتم المهرجان بعرض للفنّانة أسماء بن أحمد بفضاء المعهد الثانوي.



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وتتراوح أسعار تذاكر العروض بين 5 و15 دينارا.



وحرصت هيئة المهرجان خلال هذه الدورة على استئناف تنظيم الكرنفال بعد حجبه لمدة 16 سنة، وقد افتتحت به فعاليات المهرجان علاوة على إعطاء صبغة مغاربية للمهرجان حيث أثث سهرة الافتتاح عرض غنائي متنوع من التراث الشعبي الليبي من درنة علاوة على عرض جزائري لجمعية الإبداع الفني والسياحة بتبسة.

ووفق المصدر ذاته قامت هيئة المهرجان، يوم 13 أوت، في بادرة فريدة، بتنظيم مسابقة في الأكلة الشعبية تحت شعار "اللمة" على شرف مواطني بني حسان المقيمين بالخارج.