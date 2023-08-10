صفاقس : الإدارة الجهوية للتجارة تؤكد توفر مادة الخبز المدعم بصفة عادية بمختلف مناطق الولاية

أكدت الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس، على أن مادة الخبز المدعم متوفرة بصفة عادية بمختلف مناطق الولاية، وان مصالحها تواصل متابعة وضعية التزويد عن كثب والتنسيق مع المطاحن والمصالح المركزية للوزارة وتعديل التزويد في المناطق التي شهدت أو تشهد بوادر نقص وتمكين المخابز من الكميات الاستثنائية الضرورية من الفرينة لتغطية الطلب الإضافي من الخبز.



وذكرت الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أنه قد تم تمكين كل مخابز معتمديات قرقنة والمحرس من كميات استثنائية من الفرينة المدعمة لتلبية حاجيات الموسم الصيفي بالإضافة إلى كميات إستثنائية بصفاقس الكبرى وبئر على وعقارب وجبنيانة.

وجاء في ذات البلاغ أن مصالح الإدارة الجهوية تعمل بالتنسيق مع مختلف السلط الرقابية والقطاعية، على تكثيف مجهوداتها للحد من التداعيات الهيكلية والظرفية على وضعية التزويد، خاصة بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك من خلال تفعيل كل الإجراءات الرقابية ومكافحة مختلف مظاهر الإحتكار والمضاربة وإسترجاع نسق التزويد الطبيعي خاصة بمواد الخبز وبقية مشتقات الحبوب المدعمة وتحسين مشهد عرضها بالأسواق.



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وقد كثفت فرق المراقبة الإقتصادية والفرق المشتركة خلال الفترة الممتدة بين غرة جويلية إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أوت 2023، تدخلاتها وهو ما تجلى في تامين فرق المراقبة الإقتصادية بصفاقس، أكثر من 1250 عملية رقابية وسخرت للغرض 02 فريق رقابي منها 46 فريقا مشتركا بالإضافة إلى خلية مكلفة بمتابعة مسارات الأسعار والتزويد بسوق الجملة بصفاقس.



وتولت هذه الفرق تحرير 274 محضرا اقتصاديا، منها 49 مخالفة في قطاع المخابز من أجل الاحتكار والإخلال بتراتيب الدعم والترفيع في الأسعار وغياب الشفافية. وسجل قطاع المواد الغذائية العامة نسبة هامة من المخالفات بلغت 47 % بـ 131 مخالفة منها 39 مخافة من أجل الترفيع في الأسعار وإخفاء واحتكار مواد أساسية.

كما تم حجز حوالي 32 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة (سميد وفارينة) و250 كلغ سكر و600 لتر زيت نباتي مدعم ومواد غذائية مختلفة.