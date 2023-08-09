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مهرجان مدنين الثقافي الدولي يفتتح هذه الليلة دورته 43 وفي برمجته عروض فنية متنوعة تونسية ودولية

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 20:37 قراءة: 1 د, 1 ث
      
تنطلق هذه الليلة اولى العروض المبرمجة للدورة الثالثة والاربعين /43/ لمهرجان مدنين الثقافي الدولي بعرض مسرحي كوميدي "فيزا" لكريم الغربي في مصافحة اولى يفتتح بها المهرجان فعالياته التي حرصت جمعية المهرجان على ان تكون الدورة الثالثة نوعية ومتنوعة تلبي كل الاذواق رغم محدودية الامكانيات والموارد وفق مدير المهرجان ابراهيم العرف.
وسيتواصل هذا المهرجان الى يوم 31 اوت متخذا عدة فضاءات للعرض منها ملعب صلاح الدين بن حميدة والمركب الثقافي والقصور.
وسيقدم المهرجان عروضا فنية مختلفة دولية من لبنان ومن صربيا في اطار دعم وزارة الشؤون الثقافية وباقة من العروض التونسية لفنانين تونسيين منهم الفة بن رمضان سامي اللجمي ونجم الراب بلطي ويسرا محنوش ومرتضى الفتيتي وذلك اضافة الى عرض مسرحي هو الثاني في هذه الدورة سيؤثثه ابن الجهة جعفر القاسمي من خلال عمله "درابو".
وستقدم هذه الدورة عملا من انتاج جمعية مهرجان مدنين الثقافي تحت عنوان غزوليات بقيادة زياد المنيفي في لمسة وفاء لفنان شعبي من الجهة مختار الغزولي الذي ترك بصماته كبيرة في الفن الشعبي.
...

وعلى غرار كل دوراته السابقة يحتفي المهرجان في احدى سهراته بمحمود درويش وسينظم سهرة اخرى تخصص للجاز الى جانب توقيع كتب واصدارات جديدة ليكون مهرجانا ثقافيا بامتياز يجمع بين الفن والثقافة وبين الامتاع والابداع حفاظا على مسيرة عريقة في تاريخه وعلى موقعه المتميز في الساحة الثقافية بالجهة.


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