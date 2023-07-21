حضور قوي لتونس في مهرجان السينما الافريقية بلوزان في سويسرا

تسجل السينما التونسية حضورها بقوة في الدورة السابعة عشرة لمهرجان السينما الافريقية بلوزان في سويسرا من 17 إلى 20 أوت 2023 وذلك من خلال 7 أفلام بين أشرطة قصيرة وأفلام طويلة تم إنتاجها بين 1994 و2022.



كما تخصص هذه الدورة ماستر كلاس احتفاء بالمسيرة "الاستثنائية" للمنتجة التونسية درة بوشوشة، وذلك بالتعاون مع المكتبة السينمائية السويسرية.





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وسيتابع جمهور المهرجان خمسة أفلام تونسية طويلة هي "نحبك هادي" لمحمد بن عطية (2016) ووثائقي "يامن عاش" لهند بوجمعة (2012) و"صمت القصور" لمفيدة التلاتلي (1994)

و"ساتان روج" لرجاء العماري (2002) إلى جانب فليم تم تصويره في تونس وهو "صبرية" لعبد الرحمان سيساكو (1997).



أما عن الأفلام القصيرة فتحضر السينما التونسية من خلال "قنديلة" وهو فيلم تحريك لنادية الرايس (2022) و"نهار الكيراتين" لسامي التليلي (2022)



وفي إطار استعادي لمسيرتها تنظيم ماستركلاس بعنوان "لقاء فلنتحدث سينما" سيتقدم المنتجة التونسية درة بوشوشة لمحة عن مسيرتها ومختلف تجاربها الإبداعية المتعلقة بالإنتاج السينمائي في افريقيا وذلك خلال لقاء يديره ألكس موسى ساوادو المدير الفني للمهرجان وأوليفييه بارليه الكاتب الصحفي ومؤسس موقع "أفريكولتور. ومن المنتظر ان تتطرق في مداخلتها ايضا للفرص المتاحة وللصعوبات التي يواجهها المنتجون المستقلون في المجال السينمائي.



وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان "السينما الافريقية بلوزان" يهدف الى التعريف بالسينما الافريقية ونشرها، ودعم السينمائيين الأفارقة والتوعية بأهم الخصائص الفنية مع الحفاظ على الجانب الترفيهي والثقافي الذي يتطلع إليه الجمهور. كما يرمي هذا المهرجان إلى تسليط الضوء على التنوع السينمائي في القارة الافريقية ويقترح على رواده كل سنة مجموعة من أفضل الأفلام لصناع السينما من أصول أفريقية من مختلف البلدان والثقافات واللغات.