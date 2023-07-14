وكانت أنس جابر التي تملك في رصيدها الاحترافي في فردي السيدات 4 ألقاب، قد قدمت خلال فعاليات البطولة التي انطلقت من 3 جويلية الجاري و تستمر الى غاية 16 من نفس الشهر، أداءا مميزا، واستطاعت خلال 6 مباريات خاضتها خلال المنافسة، الاطاحة بـ 4 بطلات يحملن في خزينتهن بطولات غراند سلام، وهن الكندية بيانكا أندريسكو (بطلة أمريكا المفتوحة في 2019) و التشيكية بيترا كفيتوفا ( بطلة ويمبلدون في 2011 و 2014) والكازاخية الينا ريباكينا (بطلة ويمبلدون في 2022) و البيلاروسية آريانا سابالينكا (بطلة أستراليا المفتوحة في 2023).ولئن كانت حظوظ أنس جابر على الورق هي الأوفر للظفر بالمواجهة ورفع اللقب انطلاقا من مرودها وقوة آدائها التكتيكي من ناحية، واغتبارا لفارق التصنيف العالمي بين اللاعبتين من ناحية أخرى، فان ذلك لا يعني أنّ منافستها ستكون ندا سهلا، لا سيما وأنّ الأخيرة تمتاز بحضور بدني عالي و بقوة الارسال وحسن الاستقبال، وهو ما تجلى أساسا في 4 مباريات في البطولة، حسمتها لصالحها بمجموعتين نظيفتين كان آخرها في الدور نصف النهائي حين هزمت اللاعبة الأكرانية الينا سفيتولينا بنتيجة 6 - 3 و 6 - 3، والتي بات ينظر اليها (الينا سفيتولينا) كأبرز المرشحات لنيل اللقب بعد فوزها في الدور ربع النهائي على البولونية ايغا شفاينتيك المصنفة الأولى عالميا.ومن بين الأسباب ايضا التي ستجعل انس جابر امام اختبار صعب أنّ أسلوب لعب اللاعبة التشيكية مكنها في أكثر من مناسبة من تجاوز لاعبات أفضل منها في جدول ترتيب التصنيف العالمي لرابطات محترفات التنس على غرار الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة 12 عالميا و الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 21 عالميا و خاصة الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الرابعة عالميا.كما أنّ تاريخ المواجهات المباشرة يصب لمصلحة اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندورسوفا التي فازت على أنس جابر في آخر مبارتين جمعت بينهما هذا العام، كانت الأولى في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، حين كانت أنس جابر مصنفة الثانية عالميا، بنتيجة ( 6 - 1 ، 5 - 7 ، 6 - 1 ) ، فيما كانت الثانية في الدور الثالث لبطولة انديان ويلز للماسترز آلت فيها الغلبة للاعبة التشيكية بنتيجة (7 - 6 و 6 - 4).وينتظر أن تشهد المباراة السادسة بين اللاعبتين ندية كبيرة لطبيعة الرهان المادي والمعنوي، ومن المرجح أن يكون العاملان البدني والذهني، وقلة ارتكاب الأخطاء ، عناصر حاسمة لمعرفة هوية البطلة الجديدة التي ستنضاف لقائمة الأسماء الطويلة في سجل الدورة منذ 1884 مع البريطانية مود واطسون ووصلت في 2022 مع الكازاخية الينا ريباكبينا.وستعمل أنس جابر ممثلة التنس التونسي و العربي والافريقي، غدا على الفوز بلقب كبير، وتدعيم رصيدها من النقاط، ومزيد تحسين ترتيبها في التصنيف العالمي، والمراهنة على كسب الألقاب.ويذكر ان انس جابر سبق لها الفوز في 2021 ببطولة بيرمينغهام العشبية ( فئة 250 نقطة)، وفي 2022 وببطولة مدريد للماسترز (فئة 1000 نقطة)، وببطولة برلين العشبية (فئة 500 نقطة)، وفي 2023 بفوزها ببطولة شارلستون (فئة 500 نقطة)، دون اعتبار بلوغها العام الماضي لنهائيات كبيرة في بطولة روما للماسترز (1000 نقطة) و نهائي ويمبلدون (غراند سلام) و نهائي أمريكا المفتوحة (غراند سلام)، وهي نتائج كانت قد اسهمت في تدرجها الايجابي في التصنيف العالمي وارتقائها للمركز الثاني عالميا الذي تمركزت فيه من سبتمبر 2022 الى جانفي 2023.وتعد أنس جابر من أقوى اللاعبات في العالم المختصة في الملاعب العشبية، وقد باتت بحسب الأرقام والاحصائيات أول لاعبة تصل الى 28 انتصارا على الأقل في الملاعب العشبية خلال 3 سنوات، وذلك منذ تحقيق الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا لـ 30 انتصار بين عامي 2004 و 2006.كما تميز مشوارها نحو نهائي ويمبلدون لهذا العام بفوزها على 3 لاعبات من المصنفات العشرة الأوائل هنّ التشيكية بيترا كفيفتوفا المصنفة التاسعة عالميا، في الدور ثمن النهائي، والكازاخية ايلنا ريباكينيا المصنة السابعة عالميا في الدور ربع النهائي، والبيلاروسيا اريانا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا في الدور نصف النهائي، وذلك منذ الأمريكية سيرينا ويليامز في عام 2012، فيما تبقى ماركيتا فوندورسوفا رقما صعبا وشديدة المراس، وهي التي تحمل في خزائنها لقب وحيد من فئة 250 نقطة أحرزته في 2017 بدورة بيان السويسرية، بينما يعد أفضل انجاز حققتها على الاطلاق هو احرازها لفضية أولمبياد طوكيو 2020+1 و خوضها لنهائي رولان غاروس في 2019، ما يعني أنها ستخوض غدا ثاني نهائي غراند سلام في مسيرتها.