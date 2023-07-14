نهائي بطولة ومبلدن للتنس - مشوار التونسية انس جابر والتشيكية ماركيتا فوندورسوفا في الطريق الى الدور النهائي

في ما اهم المحطات في مشوار اللاعبة التونسية انس جابر ومنافستها التشكيكية Vondrousova في طريقهما الى نهائي دورة ويمبلدون لفردي السيدات، وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما:



مشوار أنس جابر المصنفة 6 عالميا:

الدور الأول: فوز على اللاعبة البولونية ماغدالينا فريش المصنفة 70 عالميا ( 6 - 3 و 6 - 3)



الدور الثاني: فوز على اللاعبة الصينية باي زهو شان المصنفة 191 عالميا (6 - 1 و 6 - 1)الدور الثالث: فوز على اللاعبة الكندية بيانكا أندريسكو المصنفة 50 عالميا ( 3 - 6 و 6 - 3 و 6 -4)الدور ثمن النهائي: فوز على اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا المفصنفة 9 عالميا ( 6 - 0 و 6 - 3)الدور ربع النهائي: فوز على حاملة اللقب اللاعبة الكازاخية الينا ريبالكينا المصنفة 3 عالميا ( 6 -7 و 6 - 4 و 6 - 1)الدور نصف النهائي: فوز على اللاعبة البيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة 2 عالميا ( 6 - 7 و 6 - 4 و 6 - 3)الدور الأول: فوز على اللاعبة الأمريكية بيتون ستيرنز المصنفة 59 عالميا (6 - 2 و 7 - 5)الدور الثاني: فوز على اللاعبة الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة 12 عالميا ( 6 - 3 و 6 -3)الدور الثالث: فوز على اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 21 عالميا ( 6 - 1 و 7 - 5)الدور ثمن النهائي: فوز على اللاعبة التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 33 عالميا (2 - 6 و 6 - 4 و 6 - 3)الدور ربع النهائي: فوز على اللاعبة الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 4 عالميا (6 - 4 و 2 - 6 و 6 - 4)الدور نصف النهائي: فوز على الأوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 76 عالميا ( 6 - 3 و 6 - 3)26 أفريل 2015:الدور الثاني من تصفيات بطولة براغ (250 نقطة): فوز ماركيتا فوندورسوفا على أنس جابر ( 6 - 3 و 3 - 0 انسحاب أنس جابر من المجموعة الثانية)22 جوان 2021الدور الأول من بطولة ايستبورن (500 نقطة): فوز أنس جابر على ماركيتا فوندورسوفا (6 - 3 و 7 -6)19 أفريل 2022الدور الأول من بطولة شتوتغارت (500 نقطة): فوز أنس جابر على ماركيتا فوندورسوفا ( 4 - 6 و 6 - 2 و 6 -3 )19 جانفي 2023:الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة (غراند سلام): فوز ماركيتا فوندورسوفا على أنس جابر (6 - 1 و 5 - 7 و 6 - 1)14 مارس 2023:الدور الثالث من بطولة انديان ويلز للماسترز (1000 نقطة): فوز ماركيتا فوندورسوفا على أنس جابر ( 7 - 6 و 6 - 4)