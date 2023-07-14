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نهائي بطولة ومبلدن للتنس - مشوار التونسية انس جابر والتشيكية ماركيتا فوندورسوفا في الطريق الى الدور النهائي

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 16:44 قراءة: 2 د, 18 ث
      
في ما اهم المحطات في مشوار اللاعبة التونسية انس جابر ومنافستها التشكيكية Vondrousova في طريقهما الى نهائي دورة ويمبلدون لفردي السيدات، وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما:

مشوار أنس جابر المصنفة 6 عالميا:
الدور الأول: فوز على اللاعبة البولونية ماغدالينا فريش المصنفة 70 عالميا ( 6 - 3 و 6 - 3)
...

الدور الثاني: فوز على اللاعبة الصينية باي زهو شان المصنفة 191 عالميا (6 - 1 و 6 - 1)
الدور الثالث: فوز على اللاعبة الكندية بيانكا أندريسكو المصنفة 50 عالميا ( 3 - 6 و 6 - 3 و 6 -4)
الدور ثمن النهائي: فوز على اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا المفصنفة 9 عالميا ( 6 - 0 و 6 - 3)
الدور ربع النهائي: فوز على حاملة اللقب اللاعبة الكازاخية الينا ريبالكينا المصنفة 3 عالميا ( 6 -7 و 6 - 4 و 6 - 1)
الدور نصف النهائي: فوز على اللاعبة البيلاروسية آريانا سابالينكا المصنفة 2 عالميا ( 6 - 7 و 6 - 4 و 6 - 3)

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مشوار ماركيتا فوندورسوفا المصنفة 42 عالميا:
الدور الأول: فوز على اللاعبة الأمريكية بيتون ستيرنز المصنفة 59 عالميا (6 - 2 و 7 - 5)
الدور الثاني: فوز على اللاعبة الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة 12 عالميا ( 6 - 3 و 6 -3)
الدور الثالث: فوز على اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 21 عالميا ( 6 - 1 و 7 - 5)
الدور ثمن النهائي: فوز على اللاعبة التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 33 عالميا (2 - 6 و 6 - 4 و 6 - 3)
الدور ربع النهائي: فوز على اللاعبة الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 4 عالميا (6 - 4 و 2 - 6 و 6 - 4)
الدور نصف النهائي: فوز على الأوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 76 عالميا ( 6 - 3 و 6 - 3)

تاريخ المواجهات المباشرة:
26 أفريل 2015:
الدور الثاني من تصفيات بطولة براغ (250 نقطة): فوز ماركيتا فوندورسوفا على أنس جابر ( 6 - 3 و 3 - 0 انسحاب أنس جابر من المجموعة الثانية)
22 جوان 2021
الدور الأول من بطولة ايستبورن (500 نقطة): فوز أنس جابر على ماركيتا فوندورسوفا (6 - 3 و 7 -6)
19 أفريل 2022
الدور الأول من بطولة شتوتغارت (500 نقطة): فوز أنس جابر على ماركيتا فوندورسوفا ( 4 - 6 و 6 - 2 و 6 -3 )
19 جانفي 2023:
الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة (غراند سلام): فوز ماركيتا فوندورسوفا على أنس جابر (6 - 1 و 5 - 7 و 6 - 1)
14 مارس 2023:
الدور الثالث من بطولة انديان ويلز للماسترز (1000 نقطة): فوز ماركيتا فوندورسوفا على أنس جابر ( 7 - 6 و 6 - 4)



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