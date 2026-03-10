Babnet   Latest update 09:11 Tunis

منصف مشارك مدربا جديدا للترجي الجرجيسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69afd1a3b0dfc8.36893801_ljkoieqhpfngm.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 09:07
      
اعلن الترجي الجرجيسي أنه توصل إلى اتفاق مع ابن النادي المدرب منصف مشارك لتولي مهمة تدريب فريق أكابر كرة القدم خلال المرحلة القادمة.
وسيخلف مشارك على راس الجهاز الفني لفريق عاصمة الزياتين المدرب سامي القفصي.
وأنهى الترجي الجرجيسي علاقته التعاقدية مع سامي القفصي بسبب سوء النتائج واثر الهزيمة امام مستقبل سليمان بهدف دون رد في اطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. 

ويحتل الترجي الجرجيسي بعد مرور 23 جولة المركز العاشر في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 27 نقطة. ولم يعرف الفريق الفوز في سباق البطولة منذ الجولة الخامسة عشرة.
babnet
