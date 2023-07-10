نقابة التعليم الثانوي تدعو وزارة التربية الى التراجع عن اجراءاتها المسلطة ضد المعلمين والمعلمات المشاركين في الحجب على أعداد الامتحانات

دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية الى التراجع عن قرارها المتمثّل في اعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية الى جانب حجز مرتّب شهر جويلية عن 17 ألفا من المعلّمات والمعلّمين على خلفية مواصلتهم قرار حجب أعداد الامتحانات



وناشدت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بيان أصدرته اليوم الاثنين، وزارة التربية بالعودة الى المسار التّفاوضي الذي يمثّل السّبيل الوحيد لحلّ كلّ المشاكل الاجتماعيّة العالقة واصفة ما أقدمت عليه بأنه يمثّل منعرجا خطيرا لن يزيد الأمر إلّا تعقيدا ويضعف كلّ مسارات التوصّل إلى اتفاق بين الطرفين. كما عبّرت الجامعة عن مساندتها التامة والمطلقة لكل المعلمين والمعلمات الذين طالهم هذا الاجراء.

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وناشدت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بيان أصدرته اليوم الاثنين، وزارة التربية بالعودة الى المسار التّفاوضي الذي يمثّل السّبيل الوحيد لحلّ كلّ المشاكل الاجتماعيّة العالقة واصفة ما أقدمت عليه بأنه يمثّل منعرجا خطيرا لن يزيد الأمر إلّا تعقيدا ويضعف كلّ مسارات التوصّل إلى اتفاق بين الطرفين. كما عبّرت الجامعة عن مساندتها التامة والمطلقة لكل المعلمين والمعلمات الذين طالهم هذا الاجراء.

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ويأتي بيان النقابة العامة للتعليم الثانوي في اطار مساندة معلمي ومعلمات التعليم الأساسي الذين التزموا بتنفيذ قرارات الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي أقرت فرض حجب امتنع بموجبه مدرسو التعليم الأساسي عن مدّ الادارة بأعداد الامتحانات الأمر الذي حال دون عملية تنزيلها واحتسابها ثم نشرها طيلة السنة الدراسية .



وكانت جولات التفاوض بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الأساسي قد تعثّرت وسط حالة من القلق يعيشها الأولياء وقد أمهلت الوزارة معلمي التعليم الأساسي المعلمين حتى يوم 4 جويلية لتنزيل الأعداد لكن غالبيتهم واصلوا تطبيق الحجب في اجراء قالت جامعة التعليم الأساسي ان الهدف منه هو الضغظ على الوزارة لتستجيب لمطالب القطاع غير أن وزارة التربية من جهتها أعلنت فرض تجميد على مرتب شهر جويلية ل17 ألف مدرس في حصيلة قابلة للارتفاع





وكان وزير التربية محمد علي البوغديري ، قد قال في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، انه لا يمكن قبول عدم تنزيل اعداد الامتحانات واحتسابها دون اتخاذ اجراءات في حق من رفضوا تنزيلها ، متوعدّا الاطارات التربوية التي لم تقم بتنزيل الأعداد بتحميلها المسؤولية كاملة.