وزير التربية: ما يحدث في علاقة بحجب أعداد التلاميذ فضيحة في تاريخ تونس وسوف يوضع لها حد

قال وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الاثنين أن ما يحدث في تونس في علاقة بحجب أعداد تلاميذ الأساسي "فضيحة" في تاريخ تونس وسوف يوضع لها حد "كلفنا ما كلفنا ذلك".وكانت وزارة التربية قررت إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر ل 17 ألف معلّم تمسّك بحجب الأعداد، حسب ما جاء في بلاغ صادر عنها الاثنين.وأفادت الوزاة في هذا البلاغ المخصص لتقديم بعض الإيضاحات في صلة بالتدقيق في عملية تسليم الأعداد وعقد مجالس الأقسام، أن هذا القرار جاء بعد عمليات الفرزالمتواصلة والمحينة الخاصة بالمديرين والمعلمين الذين واصلوا حجب الأعداد.