من هو محمد علي البوغديري وزير التربية الجديد؟

محمد علي البوغديري من مواليد عام 1975، هو عضو مبادرة "لينتصر الشعب"، وقيادي سابق بالاتّحاد العام التونسي للشغل، حيث شغل في وقت سابق خطّة الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل. وقد ترشّح البوغديري سابقا لرئاسة النادي الإفريقي.