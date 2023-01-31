من هو محمد علي البوغديري وزير التربية الجديد؟

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين، تحويرا جزئيًّا على الحكومة عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرًا للتربية خلفًا لفتحي السلاوتي، وفق بلاغ نشرته الرئاسة .
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من هو وزير التربيّة الجديد محمد علي البوغديري ؟
محمد علي البوغديري من مواليد عام 1975، هو عضو مبادرة "لينتصر الشعب"، وقيادي سابق بالاتّحاد العام التونسي للشغل، حيث شغل في وقت سابق خطّة الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل. وقد ترشّح البوغديري سابقا لرئاسة النادي الإفريقي.
اقرأ أيضا: محمد علي البوغديري: مؤتمر صفاقس سينعقد في مناخ غير مناسب ولن تتوفر فيه الشروط الديمقراطية
من هو وزير التربيّة الجديد محمد علي البوغديري ؟
محمد علي البوغديري من مواليد عام 1975، هو عضو مبادرة "لينتصر الشعب"، وقيادي سابق بالاتّحاد العام التونسي للشغل، حيث شغل في وقت سابق خطّة الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل. وقد ترشّح البوغديري سابقا لرئاسة النادي الإفريقي.
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