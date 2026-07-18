حمدي حشاد يحذر: البحار والمحيطات تختزن الحرارة بشكل مقلق وقد تمهد لظواهر جوية متطرفة

حذر المختص في الطقس والمناخمن الارتفاع المتواصل لدرجات حرارة البحار والمحيطات، معتبرا أن هذه المسطحات المائية باتت "تختزن الحرارة بشكل مرعب"، وهو ما قد يمهد لحدوث ظواهر جوية وطبيعية متطرفة خلال الفترة المقبلة.وأوضح حشاد، في تصريح لإذاعة، أن هذه الظاهرة ليست جديدة، مشيرا إلى أن تونس شهدت في فترات سابقة أحداثا مناخية استثنائية، من بينها، ارتبطت بارتفاع حرارة مياه البحر.وأضاف أن توقعات الطقس تشير إلى إمكانيةخلال الفترة المقبلة، محذرا من أن تفاعل هذه الكتل الهوائية الباردة مع المياه الدافئة قد يؤدي إلىوأكد المختص أن ارتفاع حرارة البحار والمحيطات يعد من أبرز المؤشرات المرتبطة بالتغيرات المناخية، داعيا إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند صدور أي تنبيهات من المعهد الوطني للرصد الجوي.