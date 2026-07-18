حمدي حشاد يحذر: البحار والمحيطات تختزن الحرارة بشكل مقلق وقد تمهد لظواهر جوية متطرفة
حذر المختص في الطقس والمناخ حمدي حشاد من الارتفاع المتواصل لدرجات حرارة البحار والمحيطات، معتبرا أن هذه المسطحات المائية باتت "تختزن الحرارة بشكل مرعب"، وهو ما قد يمهد لحدوث ظواهر جوية وطبيعية متطرفة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح حشاد، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أن هذه الظاهرة ليست جديدة، مشيرا إلى أن تونس شهدت في فترات سابقة أحداثا مناخية استثنائية، من بينها فيضانات وعواصف قوية، ارتبطت بارتفاع حرارة مياه البحر.
وأضاف أن توقعات الطقس تشير إلى إمكانية هبوب رياح باردة قادمة من الشمال خلال الفترة المقبلة، محذرا من أن تفاعل هذه الكتل الهوائية الباردة مع المياه الدافئة قد يؤدي إلى تشكل عواصف عنيفة وغير مسبوقة.
وأكد المختص أن ارتفاع حرارة البحار والمحيطات يعد من أبرز المؤشرات المرتبطة بالتغيرات المناخية، داعيا إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند صدور أي تنبيهات من المعهد الوطني للرصد الجوي.
وأوضح حشاد، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أن هذه الظاهرة ليست جديدة، مشيرا إلى أن تونس شهدت في فترات سابقة أحداثا مناخية استثنائية، من بينها فيضانات وعواصف قوية، ارتبطت بارتفاع حرارة مياه البحر.
وأضاف أن توقعات الطقس تشير إلى إمكانية هبوب رياح باردة قادمة من الشمال خلال الفترة المقبلة، محذرا من أن تفاعل هذه الكتل الهوائية الباردة مع المياه الدافئة قد يؤدي إلى تشكل عواصف عنيفة وغير مسبوقة.
وأكد المختص أن ارتفاع حرارة البحار والمحيطات يعد من أبرز المؤشرات المرتبطة بالتغيرات المناخية، داعيا إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند صدور أي تنبيهات من المعهد الوطني للرصد الجوي.
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