شيرين عبد الوهاب تقاضي مدير حساباتها السابق بتهمة الاستيلاء على صفحاتها وأرباحها

أقامت الفنانة المصريةدعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد المسؤول السابق عن إدارة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة إياه بالاستيلاء على تلك الحسابات والاستفادة من عائداتها المالية.وأوضح محاميهاأن الدعوى جاءت بعد رفض مدير الصفحات السابق تسليم الحسابات الرسمية للفنانة، إلى جانب استمراره، بحسب ما ورد في الدعوى، في الاستفادة من الإيرادات والأرباح الناتجة عن إدارتها.وأضاف قنطوش أن الإجراءات القانونية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بتقديميتضمن الإيرادات والأرباح التي تحققت خلال فترة إدارته للحسابات، فضلا عن استرداد المستحقات المالية العائدة إلى الفنانة.وأشار إلى أن الدعوى تتضمن أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة، وفقا لما جاء في البلاغ المقدم إلى الجهات القضائية.ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من المسؤول السابق عن إدارة حسابات شيرين عبد الوهاب بشأن الاتهامات الموجهة إليه.المصدر: القاهرة 24