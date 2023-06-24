جمعية سفراء السلامة المرورية توجه نداء لإعطاء ملف حوادث الطرقات الأولوية بعد سقوط 14 ضحية في يوم واحد جراءها

وأضافت الجمعية في بلاغ صحفي تحصلت (وات) على نسخة منه، أن حوادث الطرقات أدت الى وفاة 511 شخصا من 1 جانفي 2023 الى 22 جوان الجاري، داعية المتدخلين الى البحث عن حلول ناجعة وفورية لوضع حد لهذه الوضعية الكارثية على الطرقات.وأوصت بمزيد اليقظة وتعزيز وتكثيف المراقبة على الطرقات وتطبيق القانون بأكثر حزم لوضع حد للسلوكيات المتهورة لبعض السواق وفرض احترام قانون الطرقات.