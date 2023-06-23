وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بطريق قمرت

أدى حادث مرور على مستوى مفترق بن محمود طريق قمرت، صباح اليوم الجمعة 23 جوان، إلى وفاة 4 أشخاص، وفق ما أفاد به منير الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس لراديو إي أف أم.
وتتمثل صورة الحادث في اصطدام شاحنة ثقيلة محملة بالرمال مع سيارة خفيفة على متها 4 أشخاص، توفوا على عين المكان حيث تم إخراج جثة وتتواصل المجهودات لإخراج الثلاث جثث العالقة.
وتتمثل صورة الحادث في اصطدام شاحنة ثقيلة محملة بالرمال مع سيارة خفيفة على متها 4 أشخاص، توفوا على عين المكان حيث تم إخراج جثة وتتواصل المجهودات لإخراج الثلاث جثث العالقة.
وقال ذات المصدر إنه تم تسخير آلة ثقيلة لرفع المجرورة على السيارة التي فيها الجثث، مشيرا إلى اندلاع حريق في الشاحنة.
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