وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بطريق قمرت

أدى حادث مرور على مستوى مفترق بن محمود طريق قمرت، صباح اليوم الجمعة 23 جوان، إلى وفاة 4 أشخاص، وفق ما أفاد به منير الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس لراديو إي أف أم.



وتتمثل صورة الحادث في اصطدام شاحنة ثقيلة محملة بالرمال مع سيارة خفيفة على متها 4 أشخاص، توفوا على عين المكان حيث تم إخراج جثة وتتواصل المجهودات لإخراج الثلاث جثث العالقة.





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