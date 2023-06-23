صفاقس: وفاة 10 أشخاص في حادث اصطدام سيارة أجرة بشاحنة

أسفر حادث مرور أليم جد بعد ظهر اليوم الجمعة، بمنطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر التابعة لولاية صفاقس، تمثل في اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارة أجرة "لواج"، عن وفاة 10 أشخاص، توفي 7 منهم على عين المكان وتوفي 03 اخرين أثناء نقلهم إلى المستشفى، وهم ركاب سيارة الأجرة بالاضافة الى سائق الشاحنة.وأفاد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس الحبيب بلغوثي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم نقل كل الجثث إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للقيام بالإجراءات اللازمة، مبينا أن فريق الحماية المدنية الذي تحول إلى عين المكان حاول إسعاف 3 من المصابين في هذا الحادث الا ان إصاباتهم كانت بليغة.