صفاقس: وفاة 10 أشخاص في حادث اصطدام سيارة أجرة بشاحنة

أسفر حادث مرور أليم جد بعد ظهر اليوم الجمعة، بمنطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر التابعة لولاية صفاقس، تمثل في اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارة أجرة "لواج"، عن وفاة 10 أشخاص، توفي 7 منهم على عين المكان وتوفي 03 اخرين أثناء نقلهم إلى المستشفى، وهم ركاب سيارة الأجرة بالاضافة الى سائق الشاحنة.
وأفاد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس الحبيب بلغوثي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم نقل كل الجثث إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للقيام بالإجراءات اللازمة، مبينا أن فريق الحماية المدنية الذي تحول إلى عين المكان حاول إسعاف 3 من المصابين في هذا الحادث الا ان إصاباتهم كانت بليغة.
وأفاد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس الحبيب بلغوثي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم نقل كل الجثث إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للقيام بالإجراءات اللازمة، مبينا أن فريق الحماية المدنية الذي تحول إلى عين المكان حاول إسعاف 3 من المصابين في هذا الحادث الا ان إصاباتهم كانت بليغة.
ووصف البلغوثي، الحادث ب"المروّع"، وقال ان مشاهد إخراج الجثث من السيارة "يعجز اللسان عن وصفها جرّاء قوة الاصطدام"، حيث كانت وسيلتا النقل تسيران في اتجاهين معاكسين.
وأضاف أن سيارة الأجرة كانت متوجهة إلى سيدي بوزيد قادمة إلى صفاقس وكانت الشاحنة في الاتجاه المغاير.
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