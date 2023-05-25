الالعاب الافريقية الشاطئية ( 2023 ) - عدد البلدان المشاركة يرتفع الى 52 بلدا

اعلنت اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الشاطئية ( الحمامات 2023 ) ان عدد البلدان المشاركة في النسخة الثانية للالعاب ارتفع الى 52 بلدا بالتحاق جمهورية الكونغو الديمقراطية الى قائمة وفود البلدان التي ستنزل ضيفة على مدينة الحمامات في الاسبوع الاخير من شهر جوان المقبل بما يعزز اشعاع الدورة ونجاحها في تجميع اكبر عدد من اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية في الالعاب التي ستحتضنها الحمامات من 23 الى 30 جوان المقبل حيث من جملة 54 لجنة اولمبية منخرطة بجمعية اللجان الاولمبية الافريقية ( اكنوا) 52 منها ستكون حاضرة.

وكانت الدورة الاولى للالعاب بمدينة سال (الراس الاخضر ) شهدت مشاركة 42 بلدا

ويذكر انه بحلول منتصف ليلة 25 ماي الجاري يغلق باب ترشح اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية للمشاركة في الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023 ).



