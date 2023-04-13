بورصة تونس تتجه مع اقفال حصة الخميس الى الخانة الحمراء متراجعة بـ1ر0 بالمائة

توجهت بورصة تونس للحصة الثانية على التوالي الى الخانة الحمراء لينهي مؤشره المرجعي "توننداكس" حصة الخميس، متراجعا بنسبة 1ر0 بالمائة عند النقطة 2ر8201 وحجم تداول بقيمة 3ر3 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق المالية".



واعتلى سهم الشركة التونسية للاطارات المطاطية "ستيب" قائمة الارتفاعات بما يعادل 5ر4 بالمائة وسعر 590ر5 دينار (د) وحجم ضئيل من التداول بقيمة الف دينار.



كما حقق سهم "وان تاك" القابضة تطورا ناهز 8ر1 بالمائة وسعر 200ر7 د ومعاملات بقيمة 27 الف دينار



في المقابل كان اسوء اداء من نصيب سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب ليتقهقر بما قدره 5ر5 بالمائة عند سعر 110ر4 د ومعاملات هزيلة بقيمة الف دينار.



وكان سهم "اسمنت بنزرت" ضمن اكبر الخاسرين مع اقفال الحصة متراجعا بنسبة 5ر3 بالمائة وسعر 830ر0 د وسط تداول ضعيف بقيمة 28 الف دينار.



واتسم اداء سهم بنك الامان اذ كان الاكثر حيوية في الحصة ليتقدم بنسبة 4ر0 بالمائة عند 950ر35 د مستقطبا معاملات بقيمة 539 الف دينار.





