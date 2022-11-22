سيدي بوزيد: مشاغل في مختلف المجالات بالدائرة الانتخابية جلمة وسبالة أولاد عسكر

تشكو الدائرة الانتخابية جلمة وسبالة أولاد عسكر، وهي من ضمن 6 دوائر انتخابية بولاية ولاية سيدي بوزيد، تم ضبطها في تنظيم الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، من عدة نقائص تعتبر ملفات حارقة لمختلف المواطنين بالمعتمديتين، لعل أبرزها توفير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والتنقل ومياه الشرب والعناية بالبنية التحتية في المناطق الجبلية وتوفير مواطن الشغل والتسريع في انجاز المشاريع المعطلة.





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وينتظر ان يكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخدمات الدولة في الدائرة الانتخابية جلمة-سبالة أولاد عسكر، من أهم النقاط على لائحة عمل المترشحين للانتخابات، وفق الناشط بالمجتمع المدني بمعتمدية السبالة وحيد برهومي، باعتبارها تحتوى على مناطق جبلية تعاني من مستوى عال من الفقر والتهميش ومن غياب شبه كلي لخدمات الدولة على غرار المناطق الجبلية جبل "مغيلة" المنطقة العسكرية المغلقة، اضافة الى ما تشهده من تدهور الخدمات الصحية ونقص تزويد السكان بمياه الشرب ونقص تعبيد عدد من الطرقات ذات الأهمية لفك عزلة المواطنين وعدم توفر وسائل نقل للتلاميذ وانقطاع عدد كبير من الأطفال عن الدراسة وتشغيل النساء عاملات القطاع الفلاحي في ظروف سيئة وعدم توفر مشاريع استثمارية تشغل اليد العاملة وتنقذ الآلاف من آفة البطالة.وتتطلب معتمديتي الدائرة الانتخابية، وفق الناشط بالمجتمع المدني من معتمدية جلمة بشير السعيدي، برنامج تمييز ايجابي يوفر الخدمات للمواطن والمرافق الأساسية ويحسن من مستوى العيش وخاصة يوفر مواطن شغل لفائدة الشباب المعطلين عن العمل، مع التركيز على القطاع الفلاحي من خلال تسوية وضعية الأراضي الفلاحية واحداث مركز تكوين مهني فلاحي في المنطقة.ومن ابرز المشاريع المبرمجة لفائدة معتمدية جلمة في قطاع الصحة احداث مستشفى جهوي صنف "ب" وهو مشروع وطني اعتماداته بميزانية الدولة لسنة 2018 قدرت بما يناهز ال 8ر37 مليون ينار للبناء، 5ر14 مليون دينار مخصصة للتجهيزات، وقد بلغ مرحلة المصادقة على الدراسة الأولية وهو بصدد المرحلة الثانية من الدراسات، كما يتم انجاز مشروع تهيئة وتعبيد مسلك "مغيلة" الرابط بين الطريق الوطنية عدد 3 مكرر ومدرسة "عين مدور" الى "تلة السوايسية" الى نقطة الارتكاز في الجبل بتكلفة حوالي 20 مليون دينار، وقد بلغت نسبة الانجاز أكثر من 55 بالمائة، اضافة الى مشروع الطريق السيارة تونس- جلمة بكلفة جملية قدرت ب1700 مليون دينار، وهو مشروع سيعزز تطور شبكة الطرقات وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.وتنجز بمعتمدية السبالة مشاريع لتطوير البنية التحتية من طرقات ومسالك الفلاحية بالاضافة الى مشروع حماية المدينة من الفيضانات، وهي تتوفر على عدد من الآبار العميقة في انتظار تجهيزها بهدف تزويد السكان بمياه الشرب وفي انتظار افتتاح دار الخدمات والقباضة المالية واستكمال انجاز المستوصف المحلي لتطوير الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.تجدر الاشارة الى أنه تم تقسيم ولاية سيدي بوزيد الى 6 دوائر انتخابية وهي دائرة جلمة وسبالة أولاد عسكر، ودائرة سيدي بوزيد الشرقية وسوق الجديد، ودائرة سيدي بوزيد الغربية والهيشرية، ودائرة بئر الحفي وسيدي علي بن عون، ودائرة منزل بوزيان والمكناسي والمزونة، ودائرة الرقاب والسعيدة وأولاد حفوز.