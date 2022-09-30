نابل: إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام سيارة أجرة "لواج" بشاحنة لنقل قوارير الغاز المنزلي ببراكة الساحل

جد فجر اليوم الجمعة، حادث مرور بالطريق السريعة الرابطة بين تونس والحمامات على مستوى مدخل براكة الساحل (منارة الحمامات) أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية مراد المشري في تصريح لصحفية (وات)







وبين المصدر ذاته، ان صورة الحادث تمثلت في اصطدام سيارة أجرة "لواج" بشاحنة لنقل قوارير الغاز المنزلي، واضاف انه تم نقل المصابين الى المستشفى المحلي بقرمبالية لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، ليتم في مرحلة ثانية تحويلهم إلى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل







وبين المصدر ذاته، ان صورة الحادث تمثلت في اصطدام سيارة أجرة "لواج" بشاحنة لنقل قوارير الغاز المنزلي، واضاف انه تم نقل المصابين الى المستشفى المحلي بقرمبالية لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، ليتم في مرحلة ثانية تحويلهم إلى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل