نابل: إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام سيارة أجرة "لواج" بشاحنة لنقل قوارير الغاز المنزلي ببراكة الساحل


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 11:58قراءة: 0 د, 25 ث
      
جد فجر اليوم الجمعة، حادث مرور بالطريق السريعة الرابطة بين تونس والحمامات على مستوى مدخل براكة الساحل (منارة الحمامات) أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية مراد المشري في تصريح لصحفية (وات)


وبين المصدر ذاته، ان صورة الحادث تمثلت في اصطدام سيارة أجرة "لواج" بشاحنة لنقل قوارير الغاز المنزلي، واضاف انه تم نقل المصابين الى المستشفى المحلي بقرمبالية لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، ليتم في مرحلة ثانية تحويلهم إلى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253934



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 30 سبتمبر 2022 | 4 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:32 18:06 15:31 12:16 06:14 04:47
Babnet
31°
Babnet31°Babnet% 25:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2226°-2127°-1929°-2027°-20
  • Avoirs en devises
    23848,0

  • (29 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,19271 DT        1$ =3,30983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 sept)   1704,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   