أريانة: تعبيد طرقات بأحياء المدينة بقيمة اكثر من 11 مليون دينار(مدير المصلح الفنية ببلدية أريانة)

تشرع بلدية اريانة قريبا في تنفيذ برنامج تعبيد الطرقات بكل من مناطق برج البكوش وحي التعمير وأريانة الجديدة 1 و 2 وحي النزهة ببلدية أريانة، بتكلفة جملية تناهز 8 فاصل 3 مليون دينار، وفق مدير المصالح الفنية بالبلدية خالد الجبالي.





وأوضح الجبالي ل"وات" أنه تم الانتهاء من فرز العروض الخاصة بالصفقة وأن أشغال تعبيد الطرقات التي يبلغ طولها حوالي 19 كم، ستمتد على مدى 8 أشهر.وفي سياق متصل، أفاد الجبالي أنه تم في إطار البرنامج التشاركي لسنة 2019 الشروع في تعبيد الطرقات بكل من المنزه الخامس بقيمة جملية تناهز 1 فاصل 1 مليون دينار ورياض الاندلس بقيمة 1 فاصل 27 مليون دينار والمنزه الثامن وحي النصر 1 بقيمة 1 مليون دينار، وأشار إلى أن نسبة تقدم الأشغال بهذه الأحياء تتراوح بين 70 و90 في المائة.وأضاف بان تعبيد طرقات برج البكوش وحي التعمير وأريانة الجديدة 1 و 2 وحي النزهة انطلق بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والتطهير التي شملت كل أحياء أريانة المدينة، ولم يتبق منها سوى جزء بسيط بحي المستقبل، كما تم منذ شهر جويلية الماضي تعبيد عدد من أنهج حي النزهة التي تدخلت فيها إدارة المياه العمرانية من خلال مشروع توسعة شبكات تصريف المياه وتكفلت بإعادة تعبيدها بعد انتهاء أشغال.جدير بالذكر أن أشغال تجديد شبكات التطهير وتصريف مياه الأمطار التي ينفذها الديوان الوطني للتطهير بالتعاون مع بلدية اريانة والمصالح الجهوية للتجهيز ووكالة التهذيب والتجديد العمراني انطلقت سنة 2020 وامتدت على مدى 24 شهرا بكلفة 19 مليون دينار.