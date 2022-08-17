الوضع الوبائي لـ15 أوت 2022: حالتا وفاة و 199 اصابة جديدة بكوفيد19


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 17:18قراءة: 0 د, 27 ث
      
ارتفع عدد الوفايات المصرح بها يوم 15 أوت الجاري الى حالتي وفاة مقارنة بيوم 14 من نفس الشهر وبلغت عدد الاصابات الجديدة 199 حالة اصابة بكوفيد19، حسب البلاغ الدوري اليوم الاربعاء لوزارة الصحة.


وبلغت نسبة التحاليل الايجابية 26ر11 بالمائة ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات الى مليون و 141 ألف و 334 اصابة منذ تسجيل اول حالة اصابة في مارس 2020 وارتفع اجمالي الوفايات الى 29 ألف و 202 وفاة.

وتماثل للشفاء 233 مصابا ليرتفع عدد الاشخاص المتعافين الى مليون و 125 ألف و 730 شخصا، كما يقيم بالمستشفيات والمصحات الخاصة 155 مريضا.

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