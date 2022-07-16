قبلي: انتفاع الجهة بقسط ثان قيمته 100 الف دينار ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة

كشفت رئيسة مصلحة المراة والاسرة بالمندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن، عواطف الشايبي، اليوم السبت، عن ادراج ولاية قبلي ضمن الولايات المنتفعة ببرنامج التمكين الاقتصادي الهادف لمساعدة الفئات الهشة لتحسين المستوى المعيشي وادماجهم اقتصادي، وذلك عبر تمكين الجهة من قسط ثان في اطار هذا البرنامج قيمته 100 الف دينار بعد ان كانت قد انتفعت بقسط مماثل سنة 2019.واضافت عواطف الشايبي، في تصريح لـ"وات"، ان هذا القسط سيوجّه لدعم 23 اسرة من الاسر ذات الوضعيات الخاصة موزّعة على 4 معتمديات تدخل تشمل معتمديتي قبلي الجنوبية، وقبلي الشمالية، اضافة الى معتمديتي دوز الجنوبية ودوز الشمالية، وذلك عبر مساعدة هذه الاسر على بعث بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة في عدة مجالات.وأشارت الى انه سيتم الشروع انطلاقا من الاسبوع المقبل في توزيع هذا القسط على المنتفعين، مبينة ان القسط الاول من برنامج التمكين شمل 25 اسرة من معتمديتي قبلي الشمالية والجنوبية، ومكّن من بعث جملة من المشاريع في مجال تربية الماشية، والحلاقة، وصنع المرطبات، علاوة على بعث بعض المشاريع الفلاحية الصغرى التي تتراوح اعتماداتها بين 5 و6 الاف دينار، فضلا عن احداث مشاريع في مجال الخياطة والصناعات التقليدية.