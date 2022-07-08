منوبة : إعطاء إشارة انطلاق الحملة الوطنية لتجميع وتثمين جلود العيد، وتطلّعات لتثمين 50 بالمائة من الجلود

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تحت شعار « جلد العيد في عوض ترميه وتلوّث بيه يولّي ثروة كي تستحفظ عليه » أعطيت صباح اليوم الجمعة في مدينةمنوبة إشارة انطلاق الحملة الوطنية لتجميع وتثمين جلود العيد التي تنظّمها الشبكة الوطنية للجمعيات البيئية وتنسيقية صفر نفايات تونس وجمعية « من أجل تونسنظيفة » بالتعاون مع المركز الوطني للجلود والوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات وشركة "مار ألب" للملح.وانتصبت بالمناسبة خيمة تحسيسية بمفترق منوبة تم خلالها توزيع الأكياس و1 كلغ من الملح مع كل كيس على المواطنين بالتعاون مع المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عنالمستهلك ، وبلدية منوبة ، فضلا عن مطويات تحسيسية تفسّر الطريقة الجيدة للمحافظة على الجلد، وهي تظاهرة ستشمل 25 بلدية بكامل جهات الجمهورية متبنية للحملةفي إطار اتفاقيات شراكة ، وفق تصريح ممثّل الشبكة الوطنية للجمعيات البيئية ورئيس جمعية "من أجل تونس نظيفة" سامي بن يحي لـــــ(وات) بمنوبة.وسيتمّ اليوم بمختلف البلديات المشاركة توزيع 05 الاف كيس بلاستيكي مخصص للجلود ، مع 05 الاف مطوية تحسيسية ، و80 طنّا من مادة الملح، مع تحسيس المواطنينبطريقة التعامل مع الجلد من مرحلة السّلخ الى التخلّص منه نهائيا .وبيّن بن يحي أن الحملة تتواصل للسنة الخامسة على التوالي محقّقة نسبة 35 بالمائة في تثمين الجلود ، بتثمين 350 الف جلدة ، بعد ان انطلقت في أولى اعوامها ب10بالمائة فقط ، وتتطلّع هذه السنة الى تثمين 50 بالمائة من الجلود وذلك من جملة حوالي مليون أضحية سيتم ذبحها بمناسبة عيد الاضحى وذلك بمجهود جماعي مع الشركاءالمذكورين، فضلا عن 10 جمعيات وعدد من المتطوّعين، واكثر من 60 رافع جلود، و 12 مدبغة جلود.واشار بن يحي إلى أن الهدف من تنظيم هذه تعريف المواطنين بالطرق المثلى للمحافظة على الجلود الخام أثناء عمليات الذبح والسلخ والتمليح للحصول على جلود ذاتجودة مقبولة للاستغلال، مع القضاء على مظاهر تلوّث المحيط خلال أيام عيد الإضحى والإلقاء العشوائي لها وما يخلّفه من روائح كريهة ومناظر مخالية بجمالية المحيط.وأضاف أنه تم بالتنسيق مع البلديات المساهمة تخصيص سبعين نقطة تجميع جلود تحت تصرّف مسؤولين بلديين وتولّت بعض البلديات تركيز حاويات خاصة بالجلود بعدد منأحياء المدينة على غرار بلدية منوبة ، التي تعدّ أكثر البلديات مساهمة في هذه الحملة وفق تقديره .وبيّن ان عديد البلديات ، ستقوم اول ايام العيد بفتح المسالخ كنقطة تجميع ، مع توليها عملية نقل الجلود الى نقاط التجميع وفرز مجمّعي الجلود المرخّص لهم للجلد الصالحللاستعمال في تلك النقاط مع رفع الجلود المتبقّية غير الصالحة إلى المصبّات المراقبة .ن ع