منذر الكبير: الاخطاء وغياب التوفيق وراء الهزيمة وليس لدينا الان من خيار سوى الفوز على الامارات لضمان التاهل

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 07:28 قراءة: 0 د, 55 ث
      
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - في ما يلي تصريحات ما بعد مباراة المنتخب التونسي ونظيره السوري (صفر-2) في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس العرب للفيفا المقامة فعالياتها بالعاصمة القطرية الدوحة :

منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي: "ارتكبنا أخطاء عديدة في هذه المباراة وفي المقابل كان التوفيق من نصيب المنافس الذي نجح في التهديف المبكر. اجتهدنا في خلق عدد من الفرص الا ان الحظ لم يحالفنا وقد زادت الورقة الحمراء في تعقيد مهمتنا خاصة وان الشوط الثاني تزامن مع توفيق كبير ومتجدد للمنتخب السوري الذي اضاف الهدف الثاني. اعتمدنا كل اوراقنا الهجومية باقحام يوسف المساكني ونعيم السليتي وسعد بقير وصنعنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل الا ان الحظ لم يكن إلى جانبنا. ليس لدينا الان من خيار سوى الانتصار على الامارات اذا أردنا الاستمرار في المسابقة".

ياسين مرياح مدافع المنتخب التونسي: "ارتكبنا أخطاء دفاعية ساهمت في الهزيمة التي تكبدناها اليوم رغم اننا لم نستسهل المنافس بل تعاملنا معه بكل جدية. حاولنا الرجوع في النتيجة لكن اخفقنا في ذلك. سنكون مطالبين بتحقيق الانتصار امام المنتخب الاماراتي خلال الجولة القادمة من اجل تحقيق الترشح الى الدور ربع النهائي".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 237306

Delavant  (France)  |Samedi 04 Decembre 2021 à 08h 03m |           
On n'a pas vu le même match. La Tunisie ne crée pas le danger depuis longtemps. part kbeir personne n'a vu les occasions franches. C'est juste des bon joueurs techniquement qui tournent autour des adversaires comme à l'entraînement (il jouent au pass pass sans gardien).



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