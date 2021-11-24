بن عروس : تخصيص 5 فرق من المراقبة الاقتصادية لمتابعة عملية التزويد بالزيت النباتي المدعّم

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 11:05قراءة: 0 د, 47 ث
      
وات - خصّصت الإدارة الجهوية للتجارة في بن عروس ، 5 فرق ميدانية قارّة لمتابعة عملية التزويد بالزيت النباتي المدعم بمختلف مسالك الجملة والتفصيل بالجهة .

ووفق ماأفاد به (وات) المدير الجهوي للتجارة بالجهة الصادق للاهم ، فان هذا الإجراء يهدف إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عملية تزويد مختلف الجهات بهذه المادة ، بعد ضخ كميات هامة منها بداية الأسبوع .
وتجري العملية انطلاقا من تتبّع عملية تزويد تجار الجملة عن طريق التطبيقة الموضوعة للغرض، وصولا الى تجار التفصيل ومرورا بعملية التوزيع .
وانطلقت عمليات التوزيع يوم أمس الثلاثاء بكل من مناطق بومهل وفوشانة ونعسان بمعدّل توزيع في حدود 30 ألف لتر يوميا وتتواصل اليوم في كافّة الجهات وخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق النائية .
وشهدت محلات بيع المواد الغذائية على مستوى الأحياء الشعبية وغيرها بالجهة نقصا حادّا في هذه المادة خلال الفترة الاخيرة ، ممّا خلق حالة من التذمّر العامة لدى متساكني هذه المناطق الذين يقبلون في العادة على استهلاك هذه المادة بشكل يومي .


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