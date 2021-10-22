الكاف: حملة أمنية لتأمين المنشآت التربوية والجامعية وحجز مواد استهلاكية وغذائية تفوق قيمتها المليون دينار

وات - في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والقضاء على كل المظاهر المخلّة بالأمن العام، نفّذت مساء أمس الخميس، وحدات أمنيّة بمختلف أسلاكها التابعة لإقليم الأمن الوطني بالكاف، حملة أمنية كبرى شملت كافة مناطق مرجع النظر ومداخل المدينة والمحيطات التربوية والجامعية.

وأسفرت الحملة، التي شاركت فيها كافة الاختصاصات والوحدات ،عن إيقاف 83 مفتش عنهم صادرة في شأنهم عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية.

وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى بالجهة، في تصريح لـ(وات)، بأنه تم خلال نفس الحملة، حجز 5 سيارات مفتش عنها، والاحتفاظ بشخص من أجل تدليس بطاقة مهنية، الى جانب الاحتفاظ بـ5 أشخاص من جنسيات إفريقية من أجل اجتياز الحدود التونسية خلسة.

وأضاف نفس المصدر، انه تم ايضا، حجز 45 دراجة نارية دون وثائق، ومداهمة العديد من المخازن بين مدينتي الكاف وتاجروين، أين تم حجز مواد استهلاكية وغذائية تفوق قيمتها المليون دينار، إلى جانب التحري مع 420 نفرا بالمحيطات التربوية والجامعية وبالطريق العام.

وتمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالكاف، في نفس اليوم، بعد عملية متابعة وتخطيط، من إلقاء القبض على شخص أصيل جهة الكاف على متن شاحنته، وبتفتيشها تم العثور داخلها على 6000 قرص مخدر فوق الشاحنة المحملة بالتبن للتمويه.



