الرابطة الاولى - درصاف القنواطي تدير لقاء نادي حمام الانف واتحاد تطاوين

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 17:03قراءة: 1 د, 6 ث
قررت لجنة التعيينات صلب الادارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم تعيين الحكمة درصاف القنواطي لادارة مقابلة نادي حمام الانف واتحاد تطاوين المقررة يوم السبت المقبل على الملعب البلدي بسليمان بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر دون حضور الجمهور لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وفي ما يلي تعيينات حكام مباريات الدفعة الاولى من الجولة الثانية بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة نهاية الاسبوع الحالي دون حضور الجمهور :

المجموعة الاولى
السبت 23 اكتوبر 2021
ملعب احمد البصيري ببنزرت (س 14 و30 دق)
النادي البنزرتي - امل حمام سوسة محرز المالكي
الملعب البلدي بسليمان (س 14 30 دق)
نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين درصاف القنواطي

الاربعاء 27 اكتوبر 2021
ملعب حمادي العقربي برادس (س 16 و30 دق)
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي
الخميس 28 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالمتلوي (س 14 و30ق)
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان

المجموعة الثانية
السبت 23 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالشابة (س 14 و30 دق)
هلال الشابة - الترجي الجرجيسي نصر الله الجوادي

الاحد 24 اكتوبر 2021
ملعب خواجة بالمهدية (س 14 و 30 دق)
مستقبل الرجيش - الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله
ملعب باجة (س 14 و30 دق)
الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان امير الوصيف

الخميس 28 اكتوبر 2021
ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة (س 14 و30 دق)
النجم الساحلي - النادي الافريقي


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