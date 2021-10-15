المهرجان الدولي للشعر بتوزر: فتح باب المشاركة  في جائزة المخطوط النقدي

أعلنت هيئة تنظيم الدورة 41 من المهرجان الدولي للشعر بتوزر والتي تلتئم من 25 الى 27 نوفمبر 2021 عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة الجائزة الدولية للمخطوط النقدي حول الشعر التونسي التي تنتظم بالشراكة مع دار القلم للنشر.



وهذه الجائزة مفتوحة أمام أهل الفكر من كتّاب النقد و الباحثين من تونس و خارجها، للمشاركة بمخطوط نقدي يكون محوره الأدب التونسي و باللغة العربية الفصحى .

وتتمثل الجائزة في نشر المخطوط النقدي بالشراكة مع دار القلم للنشر و التوزيع التي تلتزم بامضاء عقد النشر مع الفائز لحظة الإعلان عن النتائج خلال فعاليات الدورة 41 من المهرجان، كما توفر الدار وجمعيّة المهرجان عدد 150 نسخة لصاحب المخطوط. كما تحتفظ دار القلم للنشر و التوزيع بحقوق الطبعة الأولى.

ووفق بلاغ لهيئة تنظيم المهرجان فانه يجب على الاعمال المترشحة ان تكون مخطوطاً معداً للنشر ولم يسبق نشره أو طبعه ورقياً أو إلكترونياً، أو فوزه في جائزة مشابهة، وألا يقدم في ذات الوقت لجائزة أو مسابقة أخرى ولا يجوز للباحث او الناقد المشاركة بأكثر من مخطوط.

كما يجب ان يلتزم البحث او الدراسة النقدية بالمعايير العلمية وأن يكون مستوفياً شروطها مع توضيح الهوامش والمصادر والمراجع في البحث، كذلك يجب ان أن لا يتجاوز حجم العمل 80 صفحة.

وسيتم الإعلان عن الفائز أثناء فعاليات الدورة 41 من المهرجان الدولي للشعر بتوزر.



