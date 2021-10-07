زغوان: انطلاق أشغال تنوير7 أحياء وتعبيد الطرقات بـ3 أحياء في بلدية الفحص باعتمادات تقارب 1 مليون دينار

وات - انطلقت بلدية الفحص أمس الأربعاء في إنجاز عدد من المشاريع تتعلق بتنوير7 أحياء وتعبيد وتهيئة الطرقات بـ3 أحياء أخرى وذلك باعتماد جملي قدر بحوالي 1 مليون دينار منها 700 ألف دينارا مخصصة للطرقات، وفق ما ذكره اليوم في تصريح لــ(وات) العباسي المنصوري الكاتب العام للبلدية.



وأوضح المنصوري أن هذه المشاريع مدرجة ضمن ميزانيتي المجلس البلدي لسنتي2017 و2019 وتشمل تدخلاتها في مجال الطرقات وسط المدينة وحي النور وحي الملجأ فيما سينتفع أحياء السعادة والأمل والبسطاجية وذراع بن جودر وبوقرنين ووادي الخضراء والحماضة وحي الشهيد بالتنويرالعمومي.

وأضاف تمّ تخصيص اعتماد بقيمة 3 فاصل5 مليون دينار ضمن ميزانية 2021 لتحسين البنية التحتية ب10 أحياء أخرى وتهيئة السوق الأسبوعية وإعادة تهيئة المسلخ البلدي، مشيرا إلى أن التجمّع السكني "ذراع بن جودر" سينتفع إلى جانب التنوير العمومي ، بتدخلات وكالة التهذيب والتجديد العمراني ضمن مشروع مشترك مع أحياء جوقار وبنت سعيدان ستنطلق أشغاله في الأيام القليلة القادمة.



