الالعاب البارلمبية - ذهبية لوليد كتيلة في سباق 800 متر كراسي وفضية لنورهان بالحاج سالم في دفع الجلة

وات - توج التونسي وليد كتيلة يوم السبت بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر كراسي (صنف تي 34) ضمن دورة الالعاب البارلمبية بطوكيو بعد ان قطع المسافة في 1دق و45ث و50 جزء بالمائة.



وعادت الميدالية الفضية للاماراتي محمد الحمادي ب1دق و45ق و59 جزء بالمائة فيما الت الميدالية البرونزية للصيني وانغ يانغ ب1دق و45ث و68 جزء بالمائة (افضل توقيت شخصي له هذا الموسم).



وهي الميدالية الذهبية الثانية التي يحرزها وليد كتيلة خلال هذه الالعاب البارلمبية بعد الاولى في سباق 100 متر (صنف تي 34) برقم قياسي عالمي جديد قدره 15ث و01 جزء بالمائة.



ومن جهتها، احرزت التونسية نورهان بالحاج سالم فضية مسابقة دفع الجلة (صنف اف 40) برمية قدرها 8م فاصل 33 محطمة رقمها الشخصي خلف البولونية ريناتا سليوينسكا ب8م فاصل 75 (رقم قياسي بارلمبي جديد) وامام النيجيرية لوريتا اوني ب8م فاصل 29 (افضل رقم شخصي لها هذا الموسم).

وضمن المسابقة ذاتها، حلت التونسيتان رجاء الجبالي وريما العبدلي على التوالي في المركزين الرابع والخامس برميتين قدرهما 8 فاصل 16 و8م فاصل 04.

وارتفعت حصيلة تونس الى 11 ميداليات في الالعاب البارلمبية بطوكيو (4 ذهبية و5 فضية و2 برونزية).

ر-امين

15ث و01 جزء بالمائة



