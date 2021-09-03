كأس العالم-2022 / تصفيات - منطقة إفريقيا: نتائج جزئية للجولة الاولى

في ما يلي نتائج جزئية لمباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم-2022 (منطقة إفريقيا), التي جرت يومي الأربعاء والخميس.
الأربعاء 1 سبتمبر 2021:
المجموعة الثالثة:
إفريقيا الوسطى - الرأس الأخضر 1-1
المجموعة التاسعة:
غينيا بيساو - غينيا 1-1
المجموعة الثامنة:
السنغال - الطوغو 2-0
المجموعة السادسة:
ليبيا - الغابون 2-1
مصر - أنغولا 1-0
المجموعة الخامسة:
مالي - رواندا 1-0
الخميس 2 سبتمبر 2021:
المجموعة العاشرة:
الكونغو الديمقراطية - تانزانيا 1-1
المجموعة الخامسة:
كينيا - أوغندا 0-0
المجموعة الثامنة:
ناميبيا - الكونغو 1-1
المجموعة العاشرة:
مدغشقر - البنين 0-1
المجموعة الأولى:
النيجر - بوركينا فاسو 0-2
الجزائر - جيبوتي 8-0
المجموعة التاسعة:
المغرب - السودان 2-0
اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021:
المجموعة الثانية:
تونس - غينيا الإستوائية س00ر20
المجموعة السابعة:
زيمبابوي - جنوب إفريقيا س00ر14
المجموعة الرابعة:
موزمبيق - كوت ديفوار س00ر14
المجموعة الثانية:
موريتانيا - زامبيا س00ر17
المجموعة الثالثة:
نيجيريا - ليبيريا س00ر17
المجموعة السابعة:
غانا - إثيوبيا س00ر20
المجموعة الرابعة:
الكاميرون - مالاوي س00ر20
ر/ زهو
الأربعاء 1 سبتمبر 2021:
المجموعة الثالثة:
إفريقيا الوسطى - الرأس الأخضر 1-1
المجموعة التاسعة:
غينيا بيساو - غينيا 1-1
المجموعة الثامنة:
السنغال - الطوغو 2-0
المجموعة السادسة:
ليبيا - الغابون 2-1
مصر - أنغولا 1-0
المجموعة الخامسة:
مالي - رواندا 1-0
الخميس 2 سبتمبر 2021:
المجموعة العاشرة:
الكونغو الديمقراطية - تانزانيا 1-1
المجموعة الخامسة:
كينيا - أوغندا 0-0
المجموعة الثامنة:
ناميبيا - الكونغو 1-1
المجموعة العاشرة:
مدغشقر - البنين 0-1
المجموعة الأولى:
النيجر - بوركينا فاسو 0-2
الجزائر - جيبوتي 8-0
المجموعة التاسعة:
المغرب - السودان 2-0
اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021:
المجموعة الثانية:
تونس - غينيا الإستوائية س00ر20
المجموعة السابعة:
زيمبابوي - جنوب إفريقيا س00ر14
المجموعة الرابعة:
موزمبيق - كوت ديفوار س00ر14
المجموعة الثانية:
موريتانيا - زامبيا س00ر17
المجموعة الثالثة:
نيجيريا - ليبيريا س00ر17
المجموعة السابعة:
غانا - إثيوبيا س00ر20
المجموعة الرابعة:
الكاميرون - مالاوي س00ر20
ر/ زهو
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 231768