كأس العالم-2022 / تصفيات - منطقة إفريقيا: نتائج جزئية للجولة الاولى

في ما يلي نتائج جزئية لمباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم-2022 (منطقة إفريقيا), التي جرت يومي الأربعاء والخميس.





الأربعاء 1 سبتمبر 2021:



المجموعة الثالثة:

إفريقيا الوسطى - الرأس الأخضر 1-1



المجموعة التاسعة:

غينيا بيساو - غينيا 1-1

المجموعة الثامنة:

السنغال - الطوغو 2-0



المجموعة السادسة:

ليبيا - الغابون 2-1

مصر - أنغولا 1-0

المجموعة الخامسة:

مالي - رواندا 1-0



الخميس 2 سبتمبر 2021:



المجموعة العاشرة:

الكونغو الديمقراطية - تانزانيا 1-1



المجموعة الخامسة:

كينيا - أوغندا 0-0



المجموعة الثامنة:

ناميبيا - الكونغو 1-1



المجموعة العاشرة:

مدغشقر - البنين 0-1



المجموعة الأولى:

النيجر - بوركينا فاسو 0-2

الجزائر - جيبوتي 8-0



المجموعة التاسعة:

المغرب - السودان 2-0



اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021:

المجموعة الثانية:

تونس - غينيا الإستوائية س00ر20



المجموعة السابعة:

زيمبابوي - جنوب إفريقيا س00ر14



المجموعة الرابعة:

موزمبيق - كوت ديفوار س00ر14



المجموعة الثانية:

موريتانيا - زامبيا س00ر17



المجموعة الثالثة:

نيجيريا - ليبيريا س00ر17



المجموعة السابعة:

غانا - إثيوبيا س00ر20



المجموعة الرابعة:

الكاميرون - مالاوي س00ر20



ر/ زهو



