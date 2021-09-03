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كأس العالم-2022 / تصفيات - منطقة إفريقيا: نتائج جزئية للجولة الاولى

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 10:30قراءة: 0 د, 48 ث
في ما يلي نتائج جزئية لمباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم-2022 (منطقة إفريقيا), التي جرت يومي الأربعاء والخميس.


الأربعاء 1 سبتمبر 2021:

المجموعة الثالثة:
إفريقيا الوسطى - الرأس الأخضر 1-1

المجموعة التاسعة:
غينيا بيساو - غينيا 1-1
المجموعة الثامنة:
السنغال - الطوغو 2-0

المجموعة السادسة:
ليبيا - الغابون 2-1
مصر - أنغولا 1-0
المجموعة الخامسة:
مالي - رواندا 1-0

الخميس 2 سبتمبر 2021:

المجموعة العاشرة:
الكونغو الديمقراطية - تانزانيا 1-1

المجموعة الخامسة:
كينيا - أوغندا 0-0

المجموعة الثامنة:
ناميبيا - الكونغو 1-1

المجموعة العاشرة:
مدغشقر - البنين 0-1

المجموعة الأولى:
النيجر - بوركينا فاسو 0-2
الجزائر - جيبوتي 8-0

المجموعة التاسعة:
المغرب - السودان 2-0

اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021:
المجموعة الثانية:
تونس - غينيا الإستوائية س00ر20

المجموعة السابعة:
زيمبابوي - جنوب إفريقيا س00ر14

المجموعة الرابعة:
موزمبيق - كوت ديفوار س00ر14

المجموعة الثانية:
موريتانيا - زامبيا س00ر17

المجموعة الثالثة:
نيجيريا - ليبيريا س00ر17

المجموعة السابعة:
غانا - إثيوبيا س00ر20

المجموعة الرابعة:
الكاميرون - مالاوي س00ر20

ر/ زهو

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