بداية سنة 2022، انطلاق أشغال القسطين الأول والثالث لجسر بنزرت الجديد (وزير التجهيز)

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أعلن كمال الدوخ، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، الاربعاء، أن انطلاق إنجاز أشغال القسطين الأول والثالث لجسر بنزرت الجديد، حدد مع بداية سنة 2022.وأوضح الدوخ خلال زيارة عمل أداها عشية اليوم الاربعاء إلى ولاية بنزرت، وتوقف خلالها عند سير الإنجاز الفني والعقاري والإداري لمجمل عناصر المشروع ككل، وذلك بمنطقة "حافر مهر" من معتمدية بنزرت الجنوبية، أن القسط الأول من المشروع يضم الربط الجنوبي للجسر الرئيسي عبر طريق سريعة بطول 4.7 كلم ومجهزة بـ3 محولات، أما القسط الثالث للمشروع، فيضم الربط الشمالي للجسر الرئيسي عبر طريق سريعة بطول 2.7 كلم.وأضاف وزير التجهيز أن القسط الرئيسي لمشروع الجسر، والبالغ طوله 2.1 كلم، قد تم عرضه على أنظار اللجنة العليا للصفقات العمومية، واختيار 5 مقاولات لتقديم عروضها الفنية والمالية، بعد أخذ رأي الممول، مبينا أنه تم الاتفاق أيضا على التسريع في الدراسات الخاصة بأشغال الطريق الحزامية المدرجة ضمن المشروع ككل، والرابطة بين الجزء الممتد بين منطقة بشاطر بمعتمدية بنزرت الجنوبية والطريق السياحية الجديدة ببنزرت الشمالية.من جانبه، أكد والي بنزرت، محمد قويدر، بحضور ممثلي مختلف الهياكل المحلية والجهوية والمركزية المتدخلة، أن الجهة تمكنت بمعية بقية االمصالح المعنية المركزية والجهوية والمحلية، وبشهادة الممولين الأجانب من البنك الافريقي للتنمية، من النجاح في فض الملف العقاري للمشروع، حيث كان أول المشاريع العمومية الكبرى التي يتم فيها إصدار أمري انتزاع للمصلحة العامة قبل الانطلاق في الأشغال الفنية، وبالتالي تهيئة أفضل ظروف الإنجاز المادي للمشروع.وأفاد بأن أشغال تهيئة الأحياء المتاخمة للمشروع، بلغت نسبة 60 بالمائة، وتم الانطلاق فيها بكل من أحياء حافر مهر والزهور وبئر مسيوغة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، ويليها حي العين الكبيرة وحي بن نيقرو بمنطقة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل، وهي تهدف إلى تحسين ظروف ومستوى عيش الأحياء الخمسة المتاخمة للوصلة الثابتة بكلفة 7 م د. كما تولى المجلس الجهوي في إطار رعاية ضعاف الحال من الأسر التي سيتم إزالة مساكنها الواقعة ضمن حوزة المشروع، المصادقة على توفير معين كراء لفائدتهم في انتظار إدماجهم ضمن البرامج الاجتماعية والتضامنية للدولة.يُشار إلى أن جسر بنزرت الجديد، أو الوصلة الثابتة، تقدر كلفته المالية ب750 مليون دينار (245مليون اورو)، ويتوزع فنيا على ثلاثة أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم، منها القسط الثاني، ويتعلق بالجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 1ر2 كلم على مستوى قنال بنزرت، وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الإسفلتية ويتكون من 19 "ممدودة" على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو 56 مترا عن سطح البحر، ويسمح بمرور جميع أنواع السيارات والبواخر، وفق ما جاء في وثيقة فنية أعدّتها الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز.