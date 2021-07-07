مؤلفات التونسية امال موسى الشعرية والسوسيولوجية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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يعرض للشاعرة والباحثة في علم الاجتماع التونسية امال موسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام في دورته 52 من 01 الى 15 جويلية الجاري ديوانها الشعري "الحياة لم تضع بعد مساحيقها" ومختارات شعرية لها "وحدي في شرفة النساء" والكتاب السوسيولوجي "الشباب التونسي والتدين في الحياة اليومية" .وعبرت امال موسى في تصريح ل/وات / اليوم الاربعاء عن سعادتها بعرض دار "بتانا" المصرية للنشر ديوانها "الحياة لم تضع مساحيقها" الصادر في طبعة ثانية والحائز على جائزة زبيدة بشير لاحسن انتاج ادبي لسنة 2018 حيث اكدت انه "تجربة شعرية جديدة ومغايرة عن تجاربها السابقة من حيث الخيار الفني لكونه ورد في شكل قصيدة واحدة مقسمة الى مقاطع بعناوين مختلفة متضمنة لمعاني الموت التي تخلق الحياة وتزهر بين طياته معاني الفرح والجمال في اشارة لعلاقة الانسان بالحياة".اما مؤلفها الثاني فهو عبارة عن مختارات شعرية بعنوان "وحدي في شرفة النساء" الصادر عن دار "عائدون" بعمان الاردنية في 200 صفحة حيث ورد بلغة بسيطة تارة وموغلة في الغموض تارة اخرى حسب التقلبات النفسية للشاعرة التي حاولت قدر الامكان اخراج اسرار العشق وحب الحياة للعلن .كما يعرض ايضا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لامال موسى مؤلفها السوسيولوجي "الشباب التونسي والتدين في الحياة اليومية" الصادر عن دار "مؤمنون بلا حدود " للنشر بمدينة الرباط المغربية ويندرج ضمن علم اجتماع الدين وعلم اجتماع الشباب تحديدا نظرا للاهمية الديمغرافية للفئة الشبابية في المجتمع التونسي حيث تؤكد الكاتبة انه "اعتمد مقاربة كمية ونوعية لموقع الدين في المعيش التونسي اليومي من خلال محاولة الحفر في السلوك الديني للشباب من جوانب متعددة" .وامال موسى شاعرة ومختصة في علم الاجتماع وقد اصدرت العديد من الدواوين الشعرية من ذلك "انثى الماء" و"خجل الياقوت" و"يؤثثني مرتين" و"مثلي تتلآلا النجوم" وجسد ممطر" الى جانب مؤلفاتها في علم الاجتماع "بورقيبة والمسالة الدينية" و"حركة النهضة بين الاخوان والتونسة" وهي متحصلة على جائزة المراة العربية سنة 2006 وجائزة "ليبرنشيا "الاوروبية للشعر.هذا ويشار الى مشاركة تونس في الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "في القراءة حياة" من خلال جناح لوزارة الشؤون الثقافية ويضم امهات الكتب التونسية لاهم المؤلفين والاعلام التونسيين الى جانب جناح اتحاد الناشرين التونسيين ويضم نحو 550 عنوانا لنحو 18 دار نشر تونسية.