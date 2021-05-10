أعلنت محكمة الاستئناف بالمنستير والمحكمة الابتدائية بالمنستير ومحكمة ناحية بالمكنين عن تأجيل النظر في القضايا المنشورة أمامها توقيا من انتشار عدوى فيروس "كورونا"، وذلك وفق قرارات ومذكرات عمل نشرها، اليوم الاثنين، الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وأعلنت اليوم محكمة الاستئناف بالمنستير عن تأجيل النظر في جميع القضايا المنشورة بجلسة اليوم بالدائرة المدنية الأولى إلى جلسة يوم الإثنين 24 ماي الجاري وفق قرار لها مؤرخ اليوم، وأعلنت، بالنسبة إلى مآلات القضايا الجناحية المنشورة أمامها، عن "تأخير جلسة 6 ماي 2021 لجلسة 7 أكتوبر 2021 على حالتها ما عدا الاعتراضات والموقوفين بأخرى وقضايا المرور".وأعلنت، من جهتها، المحكمة الابتدائية بالمنستير عن تأجيل جميع القضايا المنشورة بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية (موقوفين وسراح) لجلسة اليوم إلى جلسة 28 جوان 2021.وأجّلت محكمة الناحية بالمكنين من ولاية المنستير القضايا المنشورة أمامها والمعيّنة ليوم الغد 11 ماي الجاري كالتالي: ملفات الجناحي (سراح قديم) تأجيل الجلسة إلى 15 جوان 2021، وملفات الجناحي(اعتراضات) تأجيل الجلسة إلى 1 جوان، وملفات الجناحي (موقوفين) تأجيل لجلسة 18 ماي الجاري، وملفات النفقة تأجيل لجلسة 8 جوان 2021.ويأتي تأجيل الجلسات نظرا للوضع الصحي العام بالبلاد وما يقتضيه من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة ضمانا للمحاكمة العادلة وعملا بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء المؤرخة في 7 ماي الجاري.وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن في المذكرة السالف ذكرها أنّه، تبعا للوضع الراهن وإقرار الحجر الصحي الشامل بداية من 9 ماي الجاري وإلى 16 ماي 2021، عن قراره اتخاذ تدابير استثنائية تتعلق بالاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة إلى النيابة العمومية وقضاء التحقيق في كلّ المحاكم، وتأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء، والنظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير وبعد التأشير عليها من القاضي المختص ويتم النظر فيها مكتبيا، وتأمين الحدّ الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية أمام المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، حسب نص المذكرة.