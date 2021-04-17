المعهد النموذجي باريانة: غضب و احتجاج الأساتذة بعد تزايد الاصابات بكورونا

باب نات -

نفذ الإطار التربوي بالمعهد النموذجي باريانة وقفة احتجاجية حيث عبّر أساتذة المعهد عن استيائهم من تفاقم الاصابات بفيروس كورونا لدى زملائهم (5 اصابات) و التلاميذ مع غياب تام للبروتوكول الصحي و تجاهل السلط الجهوية و الدولة لخطورة الوضع الوبائي مع بلوغ المستشفيات طاقتها القصوى .. و اعلن الأساتذة في تدخلاتهم أنهم لن يقبلوا التضحية بأرواحهم في دولة تتجاهل حقهم في الصحة و الحياة كما نددوا بانعدام الشفافية في ايصال المعلومة لاتخاذ القرارات المناسبة و رفضوا محاولة شيطنة تحركاتهم لأنهم في مواجهة مباشرة مع الفيروس الذي ينتشر بسرعة و يصيب الصغار و الكبار .يذكر أن الوسط المدرسي سجّل اجمالي اصابات بالفيروس قدر ب 4141 إصابة في أوساط التلاميذ، و4472 إصابة في صفوف المدرسين، و875 إصابة لدى اطارات الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين، و295 إصابة لدى العملةوكانت بعض النقابات الأساسية للتعليم أعلنت بشكل أحادي أمس الجمعة تعليق التدريس بشكل أحادي لمدة عشرة أيام بهدف كسر حلقات العدوى، ما دفع وزارة التربية لإصدار بيان، أمس، حذرت فيه من اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية ضد كل من يتخذ اجراءات أحادية الجانب تعطل السير العادي للدروسوأكدت وزارة التربية أنها حريصة على سلامة الأسرة التربوية، مشددة على ضرورة اتباع توصيات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة لاقتراح التدابير اللازمةوللاشارة تعقد، اليوم السبت، اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد اجتماعا برئاسة الحكومة للإعلان عن جملة من القرارات الجديدة لكسر حلقات العدوى الناجمة عن انتشار سلالات جديدة للفيروس