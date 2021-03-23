مكتب البرلمان يقرر منع عبير موسي من حضور ثلاث جلسات عامة متتالية

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قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الثلاثاء، منع النائب عبير موسي، (رئيسة كتلة الدستوري الحر)، من حضور ثلاث جلسات عامة متتالية، وفق تصريح إعلامي لماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والإتصال.وأكد المصدر أن مكتب المجلس قرر أيضا إصدار قرار إداري يمنع بموجبه إدخال آلات لا فائدة منها أو تعطل سير أعمال البرلمان، مشيرا الى آلة "الميقافون" (مضخّم الصوت) التي استعملتها عبير موسي خلال الحصة الصباحية للجلسة العامة.وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه "بإجماع أعضاء المكتب المجتمعين والذين وقفوا على جملة من الخروقات والتجاوزات الصادرة عن عبير موسي".وقال مذيوب إن رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي ونائبه الأول سميرة الشواشي، قدّما تقريرين خلال هذا الإجتماع بخصوص التجاوزات الحاصلة".كما أشار إلى أنه "تمت دعوة النائب عبير موسي للمثول أمام مكتب البرلمان المنعقد اليوم، عبر إرسالية قصيرة وبريد إلكتروني ومن ثمة توجيه دعوة مكتوبة لها ولكنها لم تمتثل لهذا القرار".يُذكر أن أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب الملتئمة الثلاثاء، تعطلت بسبب تشبث رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بأخذ الكلمة والتدخل في إطار نقاط نظام، مما عطّل سير الجلسة داخل القاعة. وإثر ذلك قررت سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس البرلمان، رفع الجلسة، بطلب من الكتل النيابية.