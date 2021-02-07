سماح لجنة الحوكمة للملغاشي أحمد أحمد بالترشح للرئاسة "قرار غير ملائم" (اللجنة التنفيذية)

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قالت اللجنة التنفيذية للكونفدالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) إن سماح لجنة الحوكمة بالكاف للملغاشي أحمد أحمد بالترشح لرئاسة الهيئة القارية الكروية "قرار غير ملائم".وشددت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها السبت بياوندي أن مراقبة مدى أهلية المرشحين لتولي رئاسة الكونفدرالية هو اختصاص حصري للجنة المراقبة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).وكات لجنة الحوكمة التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم قد أعلنت في بيان سابق إمكانية ترشح أحمد أحمد لرئاسة الكاف في انتخابات مارس المقبل على خلفية إعلان محكمة التحكيم الرياضية انها ستنظر في الثاني من مارس المقبل في الاستئناف المقدم منه ضد قرار إيقافه من قبل الاتحاد الدولي للعبة ما قد يسمح له بالعودة إلى المنافسة على الظفر بولاية ثانية على رأس الاتحاد القاري.وأكدت اللجنة التنفيذية في بيانها أنها "أخذت علما بقرار المحكمة الرياضية بإيقاف العقوبات الموقعة بحق الرئيس أحمد أحمد".وفي سياق آخر طالب البيان لجنة الحوكمة بالعمل في غضون سبعة أيام على الاستماع إلى المرشحين الكاميروني والغيني على التوالي سيدو مبومبو نجويا ومامادو أنطونيو اللذين تم استبعاد ملفي ترشيحهما قصد إجراء تدقيقات إضافية.وكانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أصدرت في نوفمبر الفارط قرارا بمنع أحمد أحمد من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة خمس سنوات.وبررت الغرفة قرارها بكون أحمد أحمد رئيس الكاف ونائب رئيس الاتحاد الدولي تصرف بشكل انتهك المدونة الأخلاقية للفيفا.وسينتخب الكاف رئيسا لمدة أربع سنوات خلفا لأحمد أحمد وأعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العامة العادية الانتخابية المقرر عقدها في 12 مارس 2021 في الرباط.