بلدية حمام سوسة تقرّر غلق المقبرة ومنع إقامة مراسم الدفن وقبول العزاء الى غاية 14 فيفري المقبل إثر التطوّر اللّافت للحالة الوبائية

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إثر تطوّر الحالة الوبائية وانتشار فيروس "كورونا" بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، قرّرت بلدية حمام سوسة غلق مقبرة المدينة ومنع إقامة مراسم الدفن وقبول العزاء وذلك بداية من 25 جانفي الجاري الى غاية 14 فيفري 2021، داعية، في بلاغ أصدرته امس الثلاثاء للعموم، إلى تقديم التعازي عن طريق الهاتف.كما قرّرت بلدية حمام سوسة بناء على توصيات الخلية المحلية للوقاية من فيروس "كورونا" منع إقامة مراسم الدفن، وقبول العزاء بالمنازل، وعدم استعمال الكراسي سواء كانت الوفاة طبيعية او بسبب الوباء.وتقرّر أيضا التمديد في غلق السوق الأسبوعية "سوق السبت" الى غاية يوم 14 فيفري القادم، الى جانب التمديد في تعليق ابرام عقود الزواج بالبلدية الى غاية نفس التاريخ، ومنع إقامة الحفلات العائلية وحفلات الزفاف بالقاعات العمومية والمنازل.ودعت بلدية حمام سوسة، في ذات البلاغ، الأشخاص الذين بلغوا سن 65 سنة الى الالتزام بالبقاء في المنازل والاكتفاء بقضاء حاجياتهم الأساسية والابتعاد عن الأماكن المكتظة والمغلقة.يشار إلى ارتفاع الحصيلة الوبائية بمعتمدية حمام سوسة، وفق آخر تحيين، الى 1182 إصابة والى 45 وفاة.