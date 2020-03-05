تونس: نحو تاجيل البطولة العربية لكرة الماء بسبب فيروس كورونا

Jeudi 05 Mars 2020



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- اعلن هادي بن حسن رئيس الجامعة التونسية للسباحة ان النية تتجه نحو تاجيل فعاليات البطولة العربية للسباحة المقررة من 20 الى 25 مارس الجاري بالمسبح الاولمبي برادس بسبب تفشي فيروس كورونا.واضاف المصدر ذاته لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم الخميس ان عددا من البلدان المشاركة طالبت بتاجيل البطولة بسبب فيروس كورونا مشيرا الى انه سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال الساعات القليلة القادمة بالتنسيق مع الاتحاد العربي للسباحة.واوضح انه في صورة اعتماد مبدأ التاجيل فانه من المنتظر ان تقام البطولة في موعدها الجديد خلال شهر ماي المقبل معربا عن الاعتقاد ان قرار التاخير قد يساهم في رفع عدد المشاركين بعد ان اقتصر الى حد الان على 6 منتخبات هي تونس والمغرب والسعودية والكويت وسوريا ومصر.هذا ويواصل المنتخب التونسي استعداداته لهذا الموعد وكان قد دخل منذ يوم الثلاثاء الماضي والى غاية 10 مارس الجاري في تربص تحضيري بصربيا سيخوض خلاله سلسلة من المقابلات الودية امام نادي برتيزان بلغراد الصربي.كما ستشارك العناصر الوطنية في بطولة المغرب العربي وشمال افريقيا التي ستحتضنها الجزائر من 1 الى 5 افريل المقبل.